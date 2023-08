Craving spielen am 21.10.2023 im Zentrum für Jugendkultur Cadillac in Oldenburg.



Melodic Death/Black-Metal Band Craving kehrt mit voller Wucht nach Oldenburg zurück! Mit ihrem brandneuen, vierten Album bringen sie einen gewaltigen Sturm in ihre Heimatstadt. Craving ist bereit, die Bühne des Cadillacs mit ihrem atemberaubenden Album Call Of The Sirens zu erschüttern. Taucht ein in die tiefen Abgründe der menschlichen Psyche und erlebt die krankhaften Wandlungen hautnah!



Craving lässt es krachen, mit vier brachialen Singles und einem Album, das eure Köpfe rollen lässt! Diese Band hat nur ein Ziel vor Augen: Eine Show im Cadillac Oldenburg, m-die alles pulverisiert und in Schutt und Asche legt! Doch das ist noch lange nicht alles! Lasst euch von den weiteren

Urgewalten Act Of Creation und Apallic mitreißen!

Ort: Jugendkultur Cadillac, Oldenburg

Datum: 21.10.2023

Bands: Craving, Apallic, Act Of Creation

Eintritt: ab 17,50 €

Ticketlink: https://cadillac.reservix.de/p/reservix/group/441911?fbclid=IwAR1lBjjFHKh93jMVJb0DTKORejeDE5rBVfAMf-BS0Pp-cgJdUkNX-b4DJ4M