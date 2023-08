Batushka: spielen am 06.10.2023 im Orwo Haus in Berlin

Batushka und Arkona kündigen Co-Headliner der European Black Pilgrimage Tour 2023 an. Nach einer erfolgreichen Europatournee Anfang 2023 kommt das ultimative Metal-Paket zurück in die Länder Europas – verpassen Sie nicht ausgewählte Shows von Batushka und Arkona im September – Oktober 2023!

Batushka ist ein in Polen ansässiges Black-Metal-Phänomen. Ihre Shows lassen niemanden gleichgültig, denn es handelt sich nicht nur um Metal-Gigs, sondern um eine echte theatralische schwarze Liturgie. Batushka sind gerade von Übersee-Tourneen in den USA, Mexiko und Japan zurückgekehrt und sind stärker als je zuvor, bereit, ihren europäischen Pilgern die unheilige Messe zu präsentieren.

Nach fünf langen Jahren kehrt die Pagan-Metal-Institution Arkona endlich mit ihrem ominösen neunten Studioalbum Kob zurück, das am 16.06.2023 über Napalm Records veröffentlicht wird. Wieder einmal tauchen die Musiker in die tiefen, dunklen Bereiche der Philosophie und Ansichten der Sängerin Masha Scream über die Zukunft der modernen Existenz der Menschheit ein, während sie ihre Musik im Licht heidnischer Traditionen malen. Mit acht Alben und mehreren Millionen plattformübergreifenden Streams enthüllen die acht neuen Tracks auf Kob eine andere Seite der Band und bilden das nächste Kapitel ihrer Diskographie.

Das Paket wird von Canadian Oriental Symphonic Death Metal Aeternam unterstützt, die ihr herausragendes neuestes Album Hier Of The Rising Sun promoten.