H.E.A.T: veröffentlichen neuen Song „Freedom“

Heute veröffentlichen die schwedischen Erben des 80er-Jahre-Hardrocks H.E.A.T ihre neue Single Freedom, die ab sofort auf den meisten Musik-Streaming- und Download-Plattformen verfügbar ist. Einmal mehr beweist die Band ihre Fähigkeit, kraftvolle, energiegeladene Riffs mit zu Herzen gehenden Texten zu verbinden, die Themen wie Hoffnung, Mut und Durchhaltevermögen behandeln.

Hier Freedom anhören

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 haben H.E.A.T in der Szene für Furore gesorgt und sich mit ihren elektrisierenden Liveshows und eingängigen, hymnischen Songs eine treue Fangemeinde erspielt. Nach der Rückkehr von Originalsänger Kenny Leckremo am Gesang und Lobeshymnen auf ihr 2022 erschienenes Album Force Majeure versprechen H.E.A.T, 2023 noch mehr von der gleichen Energie zu liefern. Freedom ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, und die Fans können sich auf weitere spannende Neuigkeiten und Veröffentlichungen der Band in den kommenden Monaten freuen. Bleibt dran und merkt euch den 5. Mai vor!

Erlebe H.E.A.T live in Europa 2023:

01.09.23 DE – Bochum, Zeche

03.09.23 DE – Frankfurt, Das Bett

05.09.23 AT – Wien, Szene

06.09.23 DE – München, Backstage Werk

07.09.23 DE – Erlangen, E-Werk

10.09.23 NL – Enschede, Metropool

12.09.23 CH – Solothurn, Kofmehl

13.09.23 DE – Stuttgart, Im Wizemann Club

14.09.23 DE – Bensheim, Rex

16.09.23 DE – Leipzig, Neumann’s

17.09.23 DE – Hamburg, Gruenspan

18.09.23 DE – Berlin, Frannz Club

