H.e.a.t. am 17.10.2025 im Pauli Bahnhof, Hamburg

Event: H.e.a.t. – Welcome To The Future Tour 2025

Bands: H.e.a.t., Midnight Danger, Formosa

Ort: Pauli Bahnhof, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg

Datum: 17.10.2025

Kosten: VVK 35,50 € plus Gebühren, AK 37 €

Zuschauer: ca. 450

Genre: AOR, Melodic Rock, Hard Rock, Classic Rock, Elektro Punk

Links: HOME – HEAT

Setlist H.e.a.t:

Disaster Emergency Dangerous Ground Hollywood Rise Nationwide Losing Game

Break (Fire Alarm) Beg Beg Beg (with a snippet of War Pigs by Black Sabbath) Back To The Rhythm Running To You Living On The Run 1000 Miles One By One A Shot At Redemption

Menschen, die sich auf vielen Konzerten herumtreiben, denken in der Regel, dass so ziemlich alles gesehen wurde. Was soll schon auf einem Gig groß passieren? Es gibt aber Veranstaltungen, da schauen selbst die altgedienten Recken verwundert auf das Geschehen. Der Pauli Bahnhof in Hamburg ist Teil des St.Pauli-Klubhauses. Vor einigen Jahren wurde das Gebäude saniert und zunächst für kleine Veranstaltungen in Betrieb genommen und die Kapazität anschließend sukzessive erhöht. Mittlerweile gehen knapp 500 Menschen in den Keller des Hauses. Probleme mit Strom gibt es des Öfteren. Vor einigen Jahren verzögerte sich ein Konzert um zwei Stunden, da Band und Fans mit Notbeleuchtung Bier tranken. Der Freitag, 17.10.2025, toppt das damalige Geschehen aber locker.

Zunächst eröffnen um 19:30 Uhr die Horror-Elektroniker Midnight Danger den Abend. Synthesizer, donnernde Bässe, ein wenig Gitarre und E-Drums. Was davon live gespielt wird, kann sich jeder Fan selbst ausmalen. Die beiden Gestalten gestikulieren und machen einen auf gruselig. Bis die Notbeleuchtung im Saal angeht und der Saft auf der Bühne weg ist. Der ist irgendwann wieder da, aber da wir hier über elektronische Klänge reden, muss das Duo erst mal an die richtige Stelle des Sets zurückkehren. Nach circa 15 Minuten laufen die Computer wieder, dann beenden die Horrorfreaks das Set und die Bühne wird umgebaut für Formosa.

Es gibt nun immerhin Gitarrenmusik und keinen Stromausfall. Aber nur circa eine gute halbe Stunde haben die Herren aus dem Westen der Republik. Das Material ist gefällig, die Performance auf der Bühne gut und das Quartett passt deutlich besser zum Headliner als die beiden Horror-Elektroniker. Der Sound ist an der einen oder anderen Stelle relativ dünn. Die Anlage im Pauli Bahnhof scheint nicht so einen richtig kernigen Sound an allen Standorten in der Location zu liefern, wie es zum Beispiel im Fanliebling Markthalle der Fall ist. Auch die Sicht auf die Bühne ist in einem fast ausverkauften Laden eher dürftig.

Wie auch immer, gegen einige Minuten nach 21 Uhr wird die Bühne für den Headliner hergerichtet. H.e.a.t aus Schweden beginnen pünktlich und Sänger Kenny Leckremo erweist sich als Flummi und hüpft zu dem Motto des Abends munter über die Bühne. Der Anfang sind Disaster, Emergency und Dangerous Ground. H.e.a.t. verkünden das, was gleich noch kommen soll. Bis Nationwide verläuft der Konzertabend wie gewohnt. H.e.a.t. mit ihren eingängigen Tracks sind ein Stimmungsgarant und die Crowd singt die Refrains munter mit. Nach einigen Tönen von Losing Game geht das Licht im Saal an und die Sirenen sind am Heulen. Feueralarm!

Das Haus ist groß und auf allen sechs Ebenen sind Veranstaltungen. Der Weg aus dem Keller führt über die schmale Treppe nach oben. Eine unmittelbare Gefahr ist nicht ersichtlich. Die Besucherschaft geht ruhig und entspannt auf den Spielbudenplatz. Wie sich herausstellt, gab es vergangene Woche bereits einen Fehlalarm. Die Feuerwehr ist irgendwann vor Ort und checkt die Situation. Es handelt sich erneut um einen Fehlalarm. Dann gehen H.e.a.t. zunächst wieder in den Laden. Es ist ein witziges Bild, wie die Herren mit Instrumenten in der Hand und im Stage-Outfit in den Keller marschieren. Dann dürfen auch die Fans zurück. Das Konzert wird nach circa einer halben Stunde Pause tatsächlich fortgesetzt. Dass nach einem Feueralarm das Konzert fortgesetzt wird, ist selbst für viele erfahrene Menschen Neuland. Abgebrochene Konzerte wegen Stromausfall oder Feueralarm gibt es schon mal. Aber unterbrochen mit Neustart dürfte Seltenheitswert haben.

Es muss nun gleich richtig krachen zum Restart. Beg, Beg, Beg inklusive des Gedenkens an Ozzy mit War Pigs ist genau der Auftakt, der die Meute wieder in Feierlaune versetzt. Back To The Rhythm sind nun alle anwesenden Personen im Pauli Bahnhof. Der Ohrwurm Running To You vom aktuellen Album Welcome To The Future erweist sich auch live als sichere Bank. Das sind Living On The Run und 1000 Miles sowieso. A Short At The Redemption, ursprünglich mit Eric Grönwall an den Vocals, ist und bleibt der unschlagbare Ohrwurm von H.e.a.t., den der gesamte Saal feiert. Ein denkwürdiger Abend geht zu Ende.

Es ist deutlich später als ursprünglich erwartet. Erst gegen 23:30 Uhr endet der Konzertspaß, der bei vielen Menschen im Gedächtnis bleiben wird. Bezüglich des Feueralarms und des Stromausfalls sollte sich das Gebäudemanagement die elektronischen Leitungen bei Gelegenheit etwas genauer ansehen.