Biohazard: kehren mit „Divided We Fall“ zurück, dem ersten neuen Album seit zehn Jahren

Am 17. Oktober haben Hardcore-Legenden Biohazard stolz ihr neues Album Divided We Fall aus Brooklyn veröffentlicht, ihr erstes Studioalbum seit über einem Jahrzehnt, das jetzt über BlkIIBlk erhältlich ist.

Das Album vereint die ursprüngliche Besetzung und liefert ein fulminantes Statement der Einheit inmitten des Chaos. Anlässlich der Veröffentlichung präsentieren Biohazard auch den neuen Track S.I.T.F.O.A. zusammen mit einem offiziellen Visualizer, der ihr euch hier ansehen könnt:

Billy Graziadei, der Sänger und Gitarrist von Biohazard, sagt zu S.I.T.F.O.A.: „This song’s about holding your own when life swings at you. When everything’s stacked against you, you don’t fold, you fight harder! It’s for everyone who’s been beaten down but came back stronger. Knocked down nine times, stand up ten! That’s the Biohazard way: strength through struggle, no matter what!“

Divided We Fall – Tracklist:

1. F**k The System

2. Forsaken

3. Eyes On Six

4. Death Of Me

5. Word To The Wise

6. Fight To Be Free

7. War Inside Me

8. S.I.T.F.O.A.

9. Tear Down The Walls

10. I Will Over

Produziert, gemischt und gemastert von Matt Hyde (Slayer, Hatebreed, Deftones) zeigen sich Biohazard mit Divided We Fall in ihrer rauesten, unerbittlichsten und verbindlichsten Form. Das Album verbindet die unverwechselbare Fusion aus Hardcore, Metal und Street-Groove der Band mit einer scharfen Kante für eine zersplitterte moderne Welt und erinnert eindringlich daran, warum Biohazard nach wie vor eine der bedeutendsten und einflussreichsten Bands der Heavy-Musik sind.

Die Aufnahmen fanden in den Shorefire Recording Studios (Long Branch, New Jersey) und im Hydeaway (Van Nuys, Kalifornien) statt. Für die Tontechnik war Joseph DeMaio zuständig, zusätzliche Aufnahmen stammen von Matt Hyde. Gitarre und Produktionstechnik übernahm Phil Caivano.

Die neue Veröffentlichung von Biohazard über BlkIIBlk markiert ein neues Kapitel in einer ruhmreichen Karriere, die Ende der 80er Jahre begann und von aggressivem Sound, sozialkritischen Texten und einem unerschütterlichen Bekenntnis zu ihren Wurzeln geprägt war.

Biohazard sind:

Billy Graziadei – Gesang, Gitarre

Bobby Hambel – Leadgitarre

Danny Schuler – Schlagzeug

Evan Seinfeld – Gesang, Bass