Biohazard: zurück mit erstem neuen Song in über 10 Jahren

Biohazard, bekannt für ihren aggressiven Stil und ihre sozialkritischen Texte, sind seit ihrer Gründung Ende der 1980er-Jahre eine prägende Kraft in der Hardcore- und Metal-Szene. Ihre einzigartige Mischung aus Hardcore-Punk, Heavy Metal und Hip-Hop-Elementen hat ihnen eine treue Fangemeinde und viel Lob eingebracht. Biohazards Vertragsabschluss mit BlkIIBlk markiert ein neues Kapitel ihrer glanzvollen Karriere und verspricht spannende neue Musik und Projekte.

„What started as three reunion shows of the OG lineup turned into three unstoppable years of kicking ass on stage night after night! Now we’re back with a new record that hits with all the classic Biohazard energy, louder and harder than ever,“ kommentiert Gitarrist/Vocalist Billy Graziadei.

Gestern veröffentlichte die Band ihre erste neue Musik seit über einem Jahrzehnt: die brandneue Single Forsaken. Der Track war ein Klassiker ihrer jüngsten Europa-/UK-Tournee und ein garantierter Moshpit-Favorit und bietet einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album. Forsaken würdigt ihre Old-School-Wurzeln und schreitet gleichzeitig voran. Es erscheint mit einem energiegeladenen Live-Video unter der Regie von Billy Graziadei, das während der Tournee gedreht wurde, als die Band den Song vor ausverkauften Häusern in ganz Europa präsentierte.

Bassist/Vocalist Evan Seinfeld zur neuen Single: „We shot this video in Amsterdam, at Melkweg, an iconic venue where Biohazard first made our bones in Europe back in the late ’80s and ‘90s. It’s really organic, and a little sample of the energy of our first new album in 15 years, performed in a live setting. Make sure you’re strapped in and prepare for some real mayhem when our new album drops!”

Biohazard waren im wahrsten Sinne des Wortes musikalische Pioniere und eine der ersten Bands, die Hardcore, Heavy Metal, Punk und Hip-Hop nahtlos zu einem ganz eigenen, mitreißenden Genre verbanden. Nach über einem Jahrzehnt Pause kehrte die Band aus Brooklyn, New York, 2023 in ihrer ursprünglichen Besetzung zurück und erntete sowohl begeisterte Fans als auch viel Lob von Kritikern. Sie waren Headliner der Eröffnungsnacht des legendären Milwaukee Metal Fests bei ihrem ersten Auftritt nach der Rückkehr. Das Ghost Cult Magazine schrieb, sie hätten „ihre Wut mit Standhaftigkeit und Kraft explosionsartig entfesselt“ und „ein übermenschliches Set und eine beeindruckende Show“ geboten.

Es folgten zwei ausverkaufte Konzerte in New York City, eine Festivaltour im Spätsommer durch Großbritannien und Europa sowie ein direkter Support-Slot mit Megadeth im Herbst in Nordamerika. Das war erst der Anfang. 2024 kehrten sie für die Frühsommer-Festivalsaison nach Europa und Großbritannien zurück – inklusive eines Headliner-Slots beim Download – und feierten im Frühjahr ihre triumphale Rückkehr nach Südamerika. Anschließend kehrten sie nach Hause zurück, um die explodierende amerikanische Festivalszene zu begeistern.

Ihre Rückkehr sorgte nicht nur für Aufsehen; sie löste auch ein Schockgefühl aus, und sie schlossen sich mit BlkIIBlk Records zusammen, um neue Musik aufzunehmen und zu veröffentlichen. Aufrührerischer und unerbittlicher denn je, zeigen die Pioniere eine frische Perspektive und einen neuen Geist. Dies ist mehr als eine Reunion – für Bassist und Sänger Evan Seinfeld, Gitarrist und Sänger Billy Graziadei, Gitarrist Bobby Hambel und Schlagzeuger Danny Schuler ist es eine Revitalisierung und Wiedergeburt.