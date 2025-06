Helloween: kündigen neues Album „Giants & Monsters“ für den 29.08.2025 an

Mit ihrem selbst betitelten 2021er #1-Album, insgesamt 21 Edelmetall-Awards und über zehn Millionen verkauften Tonträgern sind Helloween zum 40. Jubiläum eine Band, die alles darf und alles kann. Spätestens seit der Reunion, mit legendärem Line-Up samt drei brillanten Sängern, ist das Weltklasse-Septett endgültig im Metal-Olymp angekommen und besetzt mit Giants & Monsters den Thron.

Selbstbewusst und vor Kraft strotzend, erscheint im August das wohl vielseitigste Album ihrer Geschichte: Giants & Monsters holt aus, holt Luft und lässt ein Brüllen los, das keine Zweifel am lodernden Puls der zehn neuen Songs lässt. Das Gegenteil von Zurückhaltung ist schon die erste Single This Is Tokyo, die nicht nur ein absoluter Hitanwärter ist, sondern auch ein langgehegter Traum von Andi Deris: „Diesen Song wollte ich schon immer schreiben. Japan spielt in meinem Leben eine besondere Rolle, weil ich dort meine ersten großen Erfolge mit Pink Cream 69 hatte und man mich immer unglaublich gut behandelt hat. Ich wollte Japan schon lange ein Denkmal setzen und hatte jetzt endlich die richtige Textidee. Weil ‚Tokyo‛ gesungen einfach griffiger klingt als ‚Japan‛, steht die Stadt hier für ein ganzes Land, das mir sehr wichtig ist.“

Mit gut vier Minuten und einem Chorus, bei dem man sich alle Stadionchöre der Welt vorstellen kann, markieren Deris und Kiske mit This Is Tokyo das Terrain einer LP, die den Vergleich mit den sagenumwobenen Keeper…-Alben nicht scheut. Konstant Superlative zu toppen, erfordert allerdings den Mut, einen Koloss wie Helloween immer wieder neu zu erfinden und sich nach vier Jahrzehnten noch Herausforderungen zu stellen. Mit dem Fingerspitzengefühl der Producer Charlie Bauerfeind und Dennis Ward, die auch beim #1-Vorgänger an den Reglern waren, maximaler Experimentierfreude und höchsten Ansprüchen war es z.B. denkbar, dass Dani Löble alle Tracks auf drei Drumsets eingespielt hat, um individuell zu entscheiden, welches Set für welchen Song den perfekten Vibe liefert. Aufwand und Liebe zum Detail, die sich nicht jeder leistet.

Reibung ist ein weiteres Geheimnis: „Was uns antreibt, ist auch die Tatsache, dass wir extrem unterschiedlich sind. Das erzeugt kreative Energie“, erklärt Weikath. „Und wenn es doch mal Probleme gibt, verbinden uns Leidenschaft und Humor. Wir versuchen, uns und das Drumherum nicht allzu ernst zu nehmen“, ergänzt Hansen, bevor Deris zusammenfasst: „Am Ende sind wir einfach sieben Typen, die Musik machen wollen und die unvergleichliche Kraft genießen, die entsteht, wenn wir zusammen sind. Helloween ist mächtiger als die Summe seiner Einzelakteure.“

Diese einzigartige Pumpkin-Power wird auch auf der Jubiläumstour die Bühnen fluten, wenn die Band zusammen mit den Fans 40 Jahre Helloween zelebriert. Mit einer ultimativen Setlist, die handfeste Überraschungen zu bieten hat, geht es in die wichtigsten Arenen des Planeten. Erste Termine der Mitte Oktober startenden Europatour waren im Handumdrehen ausverkauft, Tickets für Zusatzshows in Madrid und Bochum sind bereits im Vorverkauf.

Giants & Monsters wurde in den legendären Wisseloord Studios in Hilversum, Niederlande (u.a. Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard) gemischt und kann parallel zum Release von This Is Tokyo ab sofort vorbestellt werden.

Formate:

– Earbook (inkl. Bonus-CD)

– CD-Digipak (inkl. Bonustrack)

– CD-Jewelcase

– 2LP im Gatefold (versch. Farben)

– Picture-2LP (inkl. Bonustrack)

– digital

Giants & Monsters Tracklist:

1. Giants On The Run

2. Savior Of The World

3. A Little Is A Little Too Much

4. We Can Be Gods

5. Into The Sun

6. This Is Tokyo

7. Universe (Gravity For Hearts)

8. Hand Of God

9. Under The Moonlight

10. Majestic

Helloween live:

40 Years Anniversary Tour – Europa 2025

Very Special Guests: Beast In Black

17.10.2025 LU Luxemburg – Rockhal

18.10.2025 NL Tilburg – 013 *Ausverkauft*

20.10.2025 UK London – Eventim Apollo

22.10.2025 FR Paris – Zénith (Le Villette)

24.10.2025 CZ Prag – O2 Arena *Ausverkauft*

25.10.2025 SK Zvolen – Tiposbet Arena

26.10.2025 HU Budapest – Papp László Sportaréna

28.10.2025 PL Kattowitz – Spodek

30.10.2025 DE Bochum – RuhrCongress *Zusatzshow*

31.10.2025 DE Bochum – RuhrCongress *Ausverkauft*

01.11.2025 DE Hamburg – Barclays Arena

03.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene *Resttickets*

04.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene

06.11.2025 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

08.11.2025 SE Göteborg – Partille Arena

13.11.2025 PT Lissabon – Campo Pequeno

15.11.2025 ES Madrid – La Cubierta de Leganés *Ausverkauft*

16.11.2025 ES Madrid – La Cubierta de Leganés *Zusatzshow*

19.11.2025 IT Mailand – Forum

20.11.2025 CH Zürich – The Hall

22.11.2025 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle *Ausverkauft*

06.12.2025 ID Yogyakarta – Jojarockarta

Helloween sind:

Michael Kiske – Gesang

Andi Deris – Gesang

Kai Hansen – Gitarre, Gesang

Michael Weikath – Gitarre

Sascha Gerstner – Gitarre

Markus Grosskopf – Bass

Daniel Löble – Schlagzeug