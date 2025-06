Induction: stellen Musikvideo zu neuer Single „Beyond Horizons“ vor

Pünktlich zum Start eines weiteren spannenden Liveabenteuers haben die aufstrebenden Symphonic/Power Metaller Induction offiziell ihre neueste Single veröffentlicht. Beyond Horizons ist bereits im Frühjahr auf ihrer letzten Europatournee live zu hören gewesen und wird zudem auf ihrem kommenden Drittwerk vertreten sein. Obendrein ist die Single die erste Kostprobe des Induction-Line-Ups, das seit Ende 2024 in dieser Form besteht, nachdem Sänger Gabriele Gozzi, Gitarrist Justus Sahlman sowie Schlagzeuger Markus „Maks“ Felber zur Truppe stießen. Ein Musikvideo rundet das Beyond Horizons-Gesamtpaket ab. Musikalisch greift das Stück zahlreiche verschiedene Elemente auf, die zeigen, welch ein beeindruckend breites Spektrum an Einflüssen in Inductions Schaffen aufeinandertreffen: Rasantes triolisches Schlagzeug- und Gitarrenspiel bilden das Fundament des tiefgründigen und zugleich jubilierenden Tracks, das von herrlich florierenden Synth- und Chorklängen verstärkt wird. Erhabene Melodien und Rhythmen setzen Beyond Horizons das i-Tüpfelchen auf und verwandeln die Single zur ultimativen Sommerhymne und zum passenden Soundtrack für alle kommenden Konzert- oder Festivaltrips. Kommt an Bord des Induction-Express’, Metalheads, die wilde Fahrt geht gerade erst los!

Gitarrist Tim Kanoa Hansen kommentiert: „Mit Beyond Horizons starten wir den Countdown zu unserem langerwarteten dritten Album und ich bin davon überzeugt, dass wir die Latte mit dieser Single direkt enorm hoch anlegen: Diese von Schicksal geprägte Liebesgeschichte entführt euch tief in verwunschene Welten. Beyond Horizons ist der perfekte Auftakt der neuen Kampagne und präsentiert eindrucksvoll, woran wir so hart gearbeitet haben und was euch von der restlichen Platte erwartet. Taucht ab und genießt unsere neue Single, die euch sicherlich für eine Weile nicht mehr aus dem Kopf gehen wird!“

Der von Tim Kanoa Hansen produzierte Song wurde in den Hamburger Chameleon Studios und Boogie Park Studios eingespielt und von Eike Freese gemeinsam mit Hansen gemixt und gemastert. Die Gestaltung des Singleartworks oblag dieses Mal einem Duo bestehend aus TheArchangel und Marius Rietze.

Beyond Horizons wird in Kürze erneut live zu hören sein, wenn Induction im Rahmen von fünf Shows für die mächtigen Savatage eröffnen werden. Gefolgt von seinem Wacken-Debüt, wird das Quintett im Februar/März 2026 als Teil der Pirates & Kings Over Europe-Tour an der Seite von Visions Of Atlantis und Warkings in über 20 Städten zu sehen sein.

Induction live:

w/ Savatage presented by EMP & Rock Hard

14.06.2025 DE Oberhausen – Turbinenhalle *ausverkauft*

16.06.2025 UK London – O2 Shepherd’s Bush Empire *ausverkauft*

18.06.2025 CH Zurich – Komplex 457

19.06.2025 DE Munich – Zenith

24.06.2025 IT Milan – Alcatraz *Resttickets*

Info und Tickets

01.08.2025 DE Wacken – Wacken Open Air *ausverkauft*

w/ Visions Of Atlantis & Warkings

05.02.2026 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

06.02.2026 DE Saarbrücken – Garage

07.02.2026 DE Oberhausen – Turbinenhalle

08.02.2026 DE Frankfurt – Batschkapp

10.02.2026 UK Manchester – Academy 2

11.02.2026 UK London – O2 Academy Islington

12.02.2026 FR Paris – Élysée Montmarte

13.02.2026 NL Tilburg – 013 Poppodium

14.02.2026 DE Leipzig – Hellraiser

15.02.2026 DE Berlin – Columbia Theater

16.02.2026 PL Warsaw – Klub Proxima

18.02.2026 CZ Zlín – Masters of Rock Café

19.02.2026 DE Hanover – Capitol

20.02.2026 DE Hamburg – Markthalle

21.02.2026 DE Geiselwind – Musichall

26.02.2026 FR Villeurbanne (Lyon) – La Rayonne

27.02.2026 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

28.02.2026 DE Munich – Backstage (Werk)

05.03.2026 HU Budapest – Barba Negra

06.03.2026 AT Vienna – SiMM City

07.03.2026 AT Wörgl – VZ Komma

Info & Tickets

Über Induction:

Induction sind das Herz einer Power-Metal-Bewegung, die dem Genre neues Leben einhaucht. Angeführt von Tim Kanoa Hansen, dem Sohn der Metal-Legende Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), sind Induction ein Name, den alle auf dem Zettel haben sollten, nachdem sie bereits mehrfach auf verschiedenen Kontinenten das Publikum von sich überzeugen konnten.

Dabei fiel der Startschuss ihres Aufstiegs mit ihrem zweiten Album, Born From Fire, das via Reigning Phoenix Music erschien und ihnen großflächig Lob einbrachte, das ihren Stand innerhalb des Genres zementierten. Zudem wurde die Truppe vom deutschen Rock Hard zum Power-Metal-Aufsteiger des Jahres gekürt und der deutsche TV-Sender SWR bedachte den Erfolg der Band mit einer umfangreichen Fernsehdokumentation.

Die Gunst der Stunde nutzend, tourten Induction anschließend mit Metal-Größen wie Stratovarius, Sonata Arctica, Battle Beast, Gammy Ray und Accept. Dieses Mal jedoch nicht nur in Europa, sondern zusätzlich in Japan.

Auch wenn Induction nach wie vor von vielen als Progressive-Power-Metal-Band bezeichnet werden, so lässt sich ihre Musik doch nicht so leicht in eine Schublade packen. Mit jeder Veröffentlichung fordert das Quintett sich selbst aufs Neue heraus und fügt seinem Stil neue Nuancen hinzu, ohne dabei jedoch ihren markanten Kern zu vernachlässigen.

Auf dem Weg zu ihrem sehnlich erwarteten Drittwerk bleiben Induction eine hungrige Macht des Metal-Universums, die von unendlicher musikalischer Leidenschaft und dem Glauben in ihr eigenes Schaffen angetrieben wird. Ihr Motto „We bring the heat!“ [dt. ‚Wir setzen alles in Brand!‘] ist in jedem einzelnen Riff und Refrains präsent und lädt Musikfans in aller Welt auf eine epische Reise durch mystische, erhabene und kraftspendende Gefilde ein!

Induction sind:

Gabriele Gozzi – Gesang

Tim Kanoa Hansen – Gitarre

Justus Sahlman – Gitarre

Dominik Gusch – Bass

Markus „Maks“ Felber – Schlagzeug