Keep It True XXIV 2026: Sanctuary kommen

Heute veröffentlichte das Team vom Keep It True XXVI 2026 eine weitere Band für das Festival im April 26 in Lauda-Königshofen.

Veranstalter Oliver Weinsheimer dazu:

„Hallo Freunde

wir freuen uns sehr, euch unsere nächste Band für das Keep It True 2026 vorstellen zu dürfen.

Die Seattles US Metal Legenden Sanctuary werden beim Keep It True 2026 ihre erste EU-Show seit 2018 spielen. Die Band wird exklusiv ihr gesamtes Into The Mirror Black-Album sowie die Highlights von Refuge Denied und ein paar brandneue Songs spielen. Dies wird eine exklusive Show in Deutschland sein.

Der verstorbene Warrel Dane und ich waren seit Anfang der 90er-Jahre sehr gute Freunde und so bedeutet mir dieses Booking persönlich sehr viel. Joseph Michael (unter anderem Witherfall) ist ein großartiger Sänger und wird allen Songs gerecht werden. Diese Show wird also nicht nur dazu da sein, Warrel zu ehren, sondern auch die nächsten Schritte in die Zukunft von Sanctuary zu machen.

Die Tickets gehen bereits zur Neige, weniger als 25 % sind noch übrig. Tickets gibt es bei www.keep-it-true.de/tickets

Vielen Dank an alle für eure hervorragende Unterstützung, ohne euch sind wir nichts.“