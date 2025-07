Helloween: begeben sich mit Lyric-Video zum neuen Longtrack „Universe (Gravity For Hearts)“ auf eine fantastische Reise

Setzt die Astronautenhelme auf und sagt „Sayonara“ zu Japan! Helloween lassen die energiegeladene Leadsingle This Is Tokyo hinter sich und steuern auf ein gar noch spektakuläreres Ziel zu: das All.

Aus der Feder von Gitarrist Sascha Gerstner, ist Universe (Gravity For Hearts) ein atemberaubendes musikalisches Abenteuer hinter dem weit mehr steckt als das bloße Mysterium Weltraum. Die neue Single lässt Fans den tristen Alltag vergessen und sie stattdessen an all die unbegrenzten Möglichkeiten denken, die jenseits unseres Planeten warten. Das Universum ist letztendlich ein Ort, an dem man sich leicht in Gedanken verlieren kann, aus dem man andererseits aber auch unbekannte neue Kräfte schöpfen kann.

Helloweens neuer Track ist ein wilder emotionaler Ritt, der uns sagen soll: Hört niemals auf zu träumen! „Alles im Universum ist verbunden und was wie unendlich viele Sterne aussieht, könnten in Wirklichkeit Augenblicke, Herzen und Entscheidungen sein“, erläutert Gerstner.

Universe (Gravity For Hearts) wird von spacigen Gitarrenklängen und Michael Kiskes einzigartigem hohen und gleichzeitig unglaublich gefühlvollen Gesang eröffnet, ehe der „Kürbisexpress“ von einem gewaltigen, achteinhalb Minuten andauernden Musikgenuss von Gitarren, Bass und Schlagzeug verschlungen wird. Der neue Song ist eine rasante Achterbahnfahrt, wie sie nur die deutschen Metal-Legenden abliefern können.

Verschnaufpausen besitzen im Kosmos Helloween Seltenheitswert und auch ihr neuestes Stück folgt jener Ausrichtung: Uhrwerkgleiches Drumming, intergalaktisches Gitarren-Tapping und ein umwerfender Soloabschnitt lassen Universe (Gravity For Hearts) ohne Wenn und Aber direkt in eine Liga mit ikonischen Longtracks wie Halloween [1987], Keeper Of The Seven Keys [1988] oder auch Skyfall [2021] schießen.

Also: Schnallt euch an und genießt die Fahrt!

Die einzigartige Pumpkin-Power wird auch auf der kommenden Jubiläumstour die Bühnen fluten, wenn die Band zusammen mit den Fans 40 Jahre Helloween zelebrieren wird. Mit einer ultimativen Setlist, die handfeste Überraschungen zu bieten hat, geht es in die wichtigsten Arenen des Planeten. Erste Termine der Mitte Oktober startenden Europatour waren im Handumdrehen ausverkauft, Tickets für Zusatzshows in Madrid und Bochum befinden sich mittlerweile im Vorverkauf.

Konstant Superlative zu toppen und mit Giants & Monsters erneut einen echten Meilenstein vorzulegen, erfordert den Mut, einen Koloss wie Helloween immer wieder neu zu erfinden und sieben prallgefüllte Karrieren auch nach vier Jahrzehnten noch vor Herausforderungen zu stellen – und das bewährte Fingerspitzengefühl der kongenialen Produzenten Charlie Bauerfeind und Dennis Ward. Nur mit ungebremster Experimentierfreude und höchsten Ansprüchen war es z.B. denkbar, dass Dani Löble alle Tracks auf drei verschiedenen Drumsets eingespielt, um danach individuell zu entscheiden, welches Set für welchen Song den perfekten Vibe liefert. Aufwand und Liebe zum Detail, die sich nicht jeder leistet.

Mit Giants & Monsters starten Helloween fulminant in das fünfte Jahrzehnt ihrer Geschichte und bestätigen einmal mehr, wieso sie eine der einflussreichsten und beliebtesten Heavy-Metal-Bands sind.

Das Album wurde in den legendären Wisseloord Studios in Hilversum, Niederlande (u.a. Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard) gemischt.

