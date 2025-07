Full Rewind 2025: veröffentlichen neue Running Order

Wie sicher erfahren, mussten Slapshot aufgrund des Ausscheidens ihres Gitarristen ihren Auftritt beim Full Rewind canceln. Als Ersatz springen die Crushing Caspars ein.

Daher hier einmal für euch die aktualisierte Running Order (ein paar wenige Slots haben sich auch geändert):

Der Ticketverkauf über die Homepage ist geschlossen. Bis zum Festival sind sowohl Weekend- als auch Tagestickets an allen CTS VVK-Stellen sowie unter Eventim.de (auch als ticketdirect) erhältlich. Alle Tickets und Parktickets gibt’s selbstverständlich auch noch vor Ort an der Tages-/Abendkasse

Full Rewind Summer Open Air

31.07.-02.08.2025 Flugplatz Roitzschjora / Löbnitz (bei Leipzig)

Infos und Tickets: www.full-rewind.de

Präsentiert von Impericon, Metal.de, Radio Bob!

Line-Up:

Machine Head

Ministry

Nailbomb

Hypocrisy

Kataklysm

Walls Of Jericho

Knorkator

Rise Of The Northstar

Agnostic Front

Perkele

August Burns Red

Ektomorf

Nile

Thrown

Annisokay

Callejon

The Browning

1349

Nasty

Benediction

Angelmaker

Ryker’s

Loikaemie

Attila

Deez Nuts

Crushing Caspars

The Real Mckenzies

Backfire!

Krisiun

Asagraum

Manos

Polar

Chaoseum

Cabal

False Reality