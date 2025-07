Midjungards: veröffentlichen Single „Great King’s Farewell“

Farewell To Alarik ist eine fesselnde Power-Metal-Hymne, die den epischen Abschied von Alaric I., dem Visigoten-König, der Rom plünderte, einfängt. Mit schwebenden Gitarren, donnernden Drums und einem eindringlichen Refrain erzählt der Song eine Geschichte von Ruhm und einer geheimen Beisetzung unter dem Busento-Fluss. Perfekt für Fans von Sabaton und Amon Amarth, bietet dieser Track eine filmische Mischung aus Geschichte und mitreißender Energie, die das unvergängliche Erbe eines Kriegers feiert. Ein absolutes Muss für epische Metal-Playlists!

Seht euch das Video zu Great King’s Farewell hier an:

In Ravens and Eagles begibt sich Midjungards in dunklere musikalische Gefilde und integriert Elemente des Black Metal, während der charakteristische melodische, moderne Sound beibehalten wird. Es ist eine intensive Erkundung der gotischen Vergangenheit, die die dualen Kräfte beleuchtet, die unsere Welt prägen. Dieses Album bringt eine neue Tiefe und Intensität in unsere Musik, und wir können es kaum erwarten, es mit euch zu teilen.

In Ravens And Eagles – Tracklist:

1. Intro

2. Ansis’s Wrath

3. Ermesinda

4. Teiws’s Sword

5. Ravens And Eagles

6. Roderick’s Revenge

7. Hraudung

8. Cross and Hammer

9. From Slaves To Kings

10. Great King’s Farewell

Produktions-Credits: Produziert von Midjungards

Aufgenommen von Leevi Kohonen in den Finnvox Studios, Juli 2024

Gemischt von Leevi Kohonen in den Finnvox Studios, Juli 2024

Gemastert von Mika Jussila in den Finnvox Studios, August 2024

Albumcover und Artwork: Midjungards