100 Kilo Herz: haben neue Single „Wir Sind Hier Nicht In Seattle“ veröffentlicht

100 Kilo Herz nehmen das Leben in der Kleinstadt aufs Korn!

Willkommen auf dem Dorf – wo die Busse einmal am Tag fahren, aber der Dorftratsch Expressgeschwindigkeit hat! 100 Kilo Herz liefern mit ihrer neuen Single Wir Sind Hier Nicht In Seattle die Hymne für alle, die zwischen vernachlässigten Bahnhöfen, fest zementierten Weltbildern und der Sehnsucht nach mehr feststecken.

Mit gewohnt treibendem Punkrock, kräftigen Bläsern und einer ordentlichen Prise Augenzwinkern nehmen sie das Leben in der Kleinstadt aufs Korn. Zwischen Stillstand und Stammtischparolen, zwischen „Das war schon immer so“ und „Warum eigentlich?“ – der Song erzählt von den Herausforderungen, aber auch der unverwechselbaren Realität des Lebens jenseits der Großstadtlichter.

Und weil geteiltes Leid halbes Leid ist, haben sich 100 Kilo Herz Verstärkung von niemand Geringerem als der Band Jack Pott geholt – ebenfalls Kinder der Provinz, die genau wissen, wie es sich anfühlt, in einer Welt zu leben, in der „alternative Fakten“ oft wichtiger sind als Alternativen selbst.

Wir Sind Hier Nicht In Seattle ist bissig, ehrlich und verdammt eingängig – ein Soundtrack für alle, die das Dorf lieben, hassen oder einfach nur irgendwie damit klarkommen müssen.

Das Album Hallo, Startblock erscheint am 15.08.2025.

Eine Band im Stillstand ist eine tote Band. Wenn diese alte Weisheit des Musikjournalismus stimmt, dann sprudelt die Lebensenergie aus 100 Kilo Herz nur so heraus. Die Brass-Punk-Band aus Leipzig hat in den letzten Jahren alles andere als stillgestanden – und das hört man! Mit ihrem neuen Album Hallo, Startblock katapultieren sie sich in die nächste Runde und beweisen erneut, warum sie eine feste Größe in der deutschsprachigen Musikszene sind.

Die Energie und Leidenschaft, die 100 Kilo Herz seit jeher auszeichnet, pulsiert durch jeden Song ihres neuen Werks. Fans der ersten Stunde werden die unverkennbare Handschrift der Band sofort erkennen, doch zwischen den Zeilen gibt es jede Menge Neues zu entdecken. Hallo, Startblock vereint alles, wofür 100 Kilo Herz stehen: eingängige Bläsersätze, mitreißende Texte und eine geballte Ladung Punkrock-Attitüde.

Dass sie auf der Bühne eine echte Naturgewalt sind, bewiesen 100 Kilo Herz zuletzt bei Auftritten auf namhaften Festivals wie Rock Am Ring, dem Southside Festival und dem Open Flair. Hier präsentierten sie ihre ungebrochene Explosivität und Dynamik, die nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch neugierige Festivalbesucher in ihren Bann zog.

100 Kilo Herz sind eine Band, die sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruht, sondern immer weitergeht – voller Energie, Leidenschaft und der klaren Botschaft: Stillstand ist keine Option. Mit Hallo, Startblock bringen sie diese Haltung direkt in die Herzen ihrer Zuhörer*innen.

Sommerfestivals:

08.08. – 10.08. Cottbus // Elbenwald Festival

15.08. – 17.08. Großpösna // Highfield Festival

05.09. – 06.09. Osnabrück // Haste Open Air

Headline-Tour:

02.10. Dresden // Tante Ju

03.10. AT-Wien // B72

04.10. München // Backstage

10.10. Jena // Cassablanca

11.10. Dortmund // FZW

07.11. Hamburg // Knust

08.11. Düsseldorf // Zakk

21.11. Kassel // Goldgrube

22.11. Nürnberg // Z-Bau

28.11. Berlin // SO36

29.11. Rostock // Peter-Weiss-Haus

05.12. Hannover // Faust

06.12. Stuttgart // JuHa West

20.12. Oberhausen // Punk im Pott

100 Kilo Herz sind:

Christian – Gitarre

Claas – Saxofon

Falk – Schlagzeug

Flecki – Trompete

Marco – Gitarre

Steffen – Gesang/Bass