Suotana: veröffentlichen neue Single „The Crowned King Of Ancient Forest“

Mit dem nächsten Kapitel ihrer arktischen Saga geben die finnischen Melodic-Death-Metal-Visionäre Suotana einen weiteren Ausblick auf ihr kommendes Album Ounas II: Die beeindruckende neue Single The Crowned King Of Ancient Forest ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich.

Nach dem viel gelobten Twilight Stream knüpft der neue Song nahtlos an und erzählt die uralte Legende eines himmlischen Elchs – eines gekrönten Königs, der die Sonne in seinem Geweih trägt und von der Morgendämmerung bis zur Dunkelheit über den Himmel jagt, dabei Sterne und Seen erschafft. Mit donnernden Riffs, erhabenen Melodien und poetischer Bildsprache setzen Suotana ihre Reise durch Mystik, Natur und die kulturelle Seele des hohen Nordens fort.

Seht euch das offizielle Musikvideo zu The Crowned King Of Ancient Forest hier an:

Die Band kommentiert: „Unsere neue Single taucht tief in die wilde Seele des Nordens ein – eine klangliche Hommage an den Elch, ein heiliges Wesen der finnischen Mythologie. Sie verbindet rohe Emotion mit Folklore und lässt die uralten Wälder und die ursprüngliche Verbindung zwischen Mensch und Natur lebendig werden.“

Mit The Crowned King Of Ancient Forest verbinden Suotana erneut melodische Wucht mit tief verwurzelter Identität – ein musikalischer Spiegel der finnischen Wildnis und ihrer mythologischen Ursprünge. Der Song ist die dritte Auskopplung aus dem heiß erwarteten Album Ounas II, das am 29. August 2025 erscheint.

