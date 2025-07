From Ashes To New: haben neuen Song “New Disease” veröffentlicht

Alle Augen sind auf die Alternative-Metal-Band From Ashes To New gerichtet. Sie haben sich bereits mit dem 2023 erschienenen Album Blackout (Better Noise Music) einen Namen gemacht. Das Album erreichte Platz 1 in mehreren Rock- und Metal-Charts bei iTunes und Spotify weltweit.

Musikalisch verbindet die Band aus Lancaster, Pennsylvania, Elemente aus Hard Rock, Hip-Hop, Elektronik und Alternative. Ihre Songs greifen die Ängste und Themen ihrer Generation auf.

From Ashes To New – bestehend aus Danny Case (Gesang), Matt Brandyberry (Gesang), Lance Dowdle (Gitarre), Maty Madiro (Schlagzeug) und Jimmy Bennett (Gitarre) – melden sich jetzt mit dem neuen Song New Disease zurück.

Das Lied thematisiert die Risiken ständiger Trendanpassung. New Disease ist der erste neue Song seit Live Before I’m Dead (Hours), einem der sechs Bonustracks der Blackout (Deluxe)-Version, die im Juni 2024 veröffentlicht wurde.

Der Song erscheint über Better Noise Music und kann ab sofort gestreamt werden. Das Video hier ansehen:

New Disease baut den Stil und die Ausrichtung der Band weiter aus. Laut Matt Brandyberry geht es im Song darum, wie Menschen sich immer neuen Trends anpassen, um gesehen zu werden: „Every day there’s a new trend. Every day there’s a new wave of people going out of their way to be recognized no matter the cost. We are hypnotized by our vices…we will kill ourselves to be noticed.”

Blackout ist ein zentrales Werk der Band und dient als Vorgeschichte zum Debütalbum Day One von 2016.

Das Album wurde weltweit über 278 Millionen Mal gestreamt, darunter fast 20 Millionen Mal als Video. Es spiegelt die Unruhe während der Pandemie 2020 wider, als es entstanden ist, und bringt gleichzeitig neue Einflüsse ein, mit denen From Ashes To New ihren Durchbruch schafften.

Blackout erhielt verschiedene positive Kritiken: MXDWN schrieb im August 2023, das Album sei „melodisch, emotional und kraftvoll“. Knotfest lobte im Januar 2023: „Ihr Sound erinnert an die Musik der späten 90er und frühen 2000er. Er bietet für viele Hörer etwas – sei es die Hip-Hop-Komponente, der Metal-Anteil oder die großen Refrains.“