From Ashes To New: veröffentlichen neue Single „Nightmare“ inkl. Musikvideo

From Ashes To New veröffentlichen heute ihre neue Single Nightmare, aus ihrem kommenden vierten Studioalbum, das im Sommer über Better Noise Music erscheinen wird. Nightmare zeigt meisterhaft die Expertise der beiden Sänger Matt Brandyberry und Danny Case im Kontrast von hymnischen Heavy-Rock-Refrains und Nu-Metal/Rap-Rock-Strophen. Der Song führt den Hörer durch die Emotionen des Verrats und die daraus resultierenden Albträume. Das dazugehörige apokalyptische Musikvideo von Josiahx (Disturbed, Miss May I) veranschaulicht diese. Nightmare ist ab sofort überall erhältlich.

“Betrayal by someone we trust happens to the best of us,” sagt Case. “We befriend someone, let them in, build a connection and then all of a sudden they turn into someone unrecognizable. Someone you once trusted and cared for so deeply is now a backstabbing enemy. In a heartbeat, the person you once thought you knew is now gone. There aren’t many things in life that cut quite as deep as betrayal. Erasing that person from your life and moving forward is the only way to wake up from the nightmare.”

Die Band aus Lancaster, Pennsylvania, bestehend aus Matt Brandyberry (Gesang), Danny Case (Gesang), Lance Dowdle (Gitarre) und Mat Madiro (Schlagzeug), wird vom 3. April bis zum 9. Mai zusammen mit Shinedown und Three Days Grace auf US-Tour unterwegs sein, bevor sie auf einigen der größten Rockfestivals des Sommers auftreten, darunter Welcome To Rockville und Sonic Temple.

Mit ihrer Mischung aus Hardrock, Hip-Hop, elektronischer und alternativer Musik haben sich From Ashes To New eine vielfältige und engagierte Fangemeinde erspielt und können bis dato über 345 Millionen Streams, 55 Millionen Videoaufrufe und vier Top #10 Singles vorweisen. Vor Nightmare veröffentlichte die Band bereits zwei weitere Tracks aus ihrem kommenden Album: die nachdenkliche Single Heartache und den feurigen Track Until We Break (feat. Matty Mullins von Memphis Mayfire), der auch auf dem offiziellen Soundtrack für den Horror-Thriller The Retaliators zu hören ist. Die Band selbst hat im Film ebenfalls einen Gastauftritt.

