Memoriam: „Rise To Power“ ab sofort im Handel / neues Lyric-Video online

Memoriam bedürfen keiner Vorstellung mehr – sie sind lebende Legenden des Old School Death Metal und momentan vermutlich die schnellste und kreativste Band des Genres. Memoriam haben sich in den letzten sieben Jahren eine eigene, treue Fanbase aufgebaut und ihre eigene musikalische Identität entwickelt.

Das neue Album, Rise To Power, ist ab sofort im Handel erhältlich und rennt offene Türen ein, denn neben dem essentiellen Death Metal-Groove werden Memoriam mit jedem weiteren Song variabler und bauen immer wieder neue Dynamik in ihren Sound ein – von brutalen Grooves über doomig-melodische Parts bis hin zu aggressiv-nordischem Riffing ist Rise To Power das bis dato vllt abwechslungsreichste Album der Band geworden.

Zur Feier des Tages präsentiert die Band das offizielle Lyric-Video zum Titeltrack, Rise To Power:

Die Band kommentiert:

„Hier sind wir also mit unserem fünften Album Rise To Power.

Für uns ist es eine neue Ebene unseres Stils und unserer Herangehensweise an die Musik und die darin enthaltenen Texte.

Neue Stile und Stimmungen weben in und aus jedem Track und wir haben ein großartiges Gefühl der Vollendung bei dieser Veröffentlichung. Wie bei allen unseren früheren Alben sind die Texte voller Hoffnung, aber auch voller Warnungen. Wir wollen nicht predigen, sondern hoffen, dass der Hörer etwas aus den Worten mitnehmen kann und vielleicht über die Botschaften nachdenkt, die ein berühmtes Zitat besagt: „Diejenigen, die die Vergangenheit vergessen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen“.

Memoriam hoffen, dass ihr beim Hören von Rise To Power genauso viel Spaß habt, wie wir bei der Entstehung des Albums.

Es gibt viele Stimmungswechsel von fast melodisch bis hin zu voller Brutalität, so dass für jeden etwas dabei ist!

Memoriam 2023

ONWARDS!“

