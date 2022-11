Memoriam: „Rise To Power“ kommt am 03.02. / Cover enthüllt

Memoriam müssen nicht vorgestellt werden – sie sind lebende Legenden des Old School Death Metal und wohl die derzeit schnellste und kreativste Band des Genres. Memoriam haben sich in den letzten sieben Jahren eine treue Fangemeinde erspielt und eine eigene musikalische Identität entwickelt.

Heute kündigt die Band endlich die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Rise To Power an, das am 3. Februar 2023 über Reaper Entertainment erscheinen wird.

Rise To Power wird offene Türen einrennen, denn neben dem essentiellen Death Metal-Groove werden Memoriam mit jedem weiteren Song variabler und fügen ihrem Sound immer wieder neue Dynamiken hinzu – von brutalen Grooves über doomig-melodische Parts bis hin zu aggressivem nordischen Riffing – Rise To Power ist ein extrem abwechslungsreiches Album.

Einmal mehr rundet die Produktion von Russ Russell (Napalm Death, Dimmu Borgir, At The Gates, Amorphis, etc.) in den Parlour Studios das grandiose Songwriting und die erstklassigen Aufnahmen ab, die charmant „bodenständig“, aber wunderbar differenziert daherkommen und jedem Detail auf Rise To Power den verdienten Raum gibt.

Seit den ersten Tagen der Band ist Dan Seagrave (Benediction, Dismember, Hypocrisy, Suffocation etc.) ein ständiger Begleiter, der die Musik visuell untermalt. Nachdem er das Artwork für die ersten vier Memoriam-Alben entworfen hat, hat er auch das Cover für Rise To Power gestaltet.

Die Band sagt dazu:

„Wir stellen Album Nummer fünf vor, Rise To Power, das zweite Album der zweiten Trilogie.

Für dieses Album haben wir wieder mit dem kreativen Genie Dan Seagrave zusammengearbeitet.

Dan hat bereits die vorherigen vier Albumcover für uns gestaltet, also gab es keine andere Wahl, um das Thema und die Kontinuität beizubehalten. Wir lieben seine Arbeit und es ist eine großartige Erfahrung, Teil des kreativen Prozesses zu sein, während das Artwork entsteht. Zu sehen, wie unsere grundlegenden Ideen durch seinen Verstand und seine Hände zum Leben erweckt werden, ist erstaunlich und er liefert immer. Dieses Mal ist das Cover in einem majestätischen Lila gehalten und zeigt den „König“ (die zentrale Figur in allen von Dan für uns geschaffenen Artworks) bei seiner Krönungszeremonie, bei der er „zur Macht aufsteigt“.

Der lyrische Inhalt des neuen Albums knüpft an seine Vorgänger an, indem er das Thema Trauer, Verlust und Verzweiflung zusammen mit sozialen Kommentaren zu aktuellen Ereignissen wie dem Krieg in der Ukraine und vergangenen Ereignissen wie dem Holocaust beibehält.

Das allgegenwärtige Thema des Krieges zieht sich durch das gesamte Album, wie auch auf allen anderen.

Wir halten Rise To Power für unser bisher stärkstes Album, da es eine Vielzahl von Songs enthält, die auf dem aufbauen, was wir in den letzten sieben Jahren mit Memoriam erreicht haben. Rise To Power ist eine wahre Feier des Lebens durch Death Metal.“

Dan Seagrave fügt hinzu:

„Bei diesem Cover arbeiten wir, wie bei den vorherigen Alben, rückwärts vom Krieg.

Die Prämisse ist die Krönung des Anführers zum obersten Herrscher. Seine Gefolgsleute sind immer eine halbwegs gesichtslose Armee. Genau wie der Anführer selbst. Er zieht es vor, sein Gesicht nur in der Fantasie des Betrachters zu sehen, emotionslos hinter einer Fassade.

Die architektonische Umgebung, die ich geschaffen habe, basiert auf Erinnerungen an einen Besuch der Ruinen der Villa des römischen Kaisers Hadrian im Jahr 2017. Ein Ort, der oft von dem italienischen Künstler Piranesi gezeichnet wurde. Und es ist auch seine Darstellung der Via Appia, an die ich dabei gedacht habe. Das gibt der Kunst einen archaischen und historisch überformten Charakter.

Ein weiterer Bezugspunkt war die Halle der Gipsabgüsse im Victoria and Albert Museum. Vor allem diese Halle wirkt imposant, wenn man inmitten der Vielfalt historischer Abgüsse und ihrer unproportionalen Größenverhältnisse steht. Objekte wie der maßstabsgetreue Abguss der römischen Trajanssäule und eine David-Statue, die an einem Ort nebeneinanderstehen, vermitteln ein unzusammenhängendes Gefühl zwischen den kleineren Werken. Ich wollte, dass dieses Titelbild ein ähnliches Gefühl vermittelt, als ob die Dinge von woanders her angeeignet werden. Von der herrschenden Mafia als Kulisse für ihren eigenen Ruhm umfunktioniert.

Ich kombiniere das mit einem imaginären Retro-Modernitätsgefühl des frühen 20. Jahrhunderts, mit dem Zusatz von Stromnetz-ähnlichen Elementen und Kriegsmaschinen/Panzern, die mit halb ausgearbeiteten Skulpturenreliefs versehen sind und auf eine Unpraktikabilität anspielen. Bild vor Funktion.“

Rise To Power Tracklist:

1. Never Forget, Never Again (6 Million Dead)

2. Total War

3. I Am The Enemy

4. The Conflict Is Within

5. Annihilation’s Dawn

6. All Is Lost

7. Rise To Power

8. This Pain

Memoriam Line-Up:

Karl Willetts – Vocals

Frank Healy – Bass

Scott Fairfax – Guitar

Spike T. Smith – Drums

Memoriam online:

https://www.memoriamuk.com/