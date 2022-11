AHAB, Support Stagwounder am 20.11.2022 im Helvete in Oberhausen

Bands: AHAB, Stagwounder

Ort: Helvete Pub * Club * Live-Stage, Friedrich-Karl-Straße 63, 46045 Oberhausen

Datum: 20.11.2022

Kosten: 25 € VVK, 30 € AK

Genre: Nautic Doom, Funeral Doom, Blackened Doom

Besucher: ca. 200

Veranstalter: Lucky Bob Music Agency, Helvete

Setlisten:

Stagwounder

Der Erlösung Durch Vernichtetwerden Entrückte Kern Unseres Wesens From The Ivory Deathbed Das Phantom Zerrinnt Petition Betreffend Das Verbot Des Schwerttragens Ein Gewölbe Für Den Sarkophag Ihres Hoffens Der Moder Heiligster Rechte Indra’s Wound

AHAB

Tombstone Carousal Colossus Of The Liquid Graves Red Foam (The Great Storm) Old Thunder Deliverance (Shouting At The Dead) Mobilis In Mobili Antarctica (The Polymorphess) Hunt

AHAB, die Heidelberger Nautic Doom Schiffer, haben mal wieder die Segel gesetzt und sind auf Walfischfang. Ganze vier Häfen sind es vom 17.11. bis zum 20.11. in diesem Jahr. Jena, Berlin, Hamburg und heute im Hafen des Helvete in Oberhausen sind die Anlegestellen.

Da müssen wir natürlich von Time For Metal auf den Walfischkutter aufspringen. Der für mich nächste Hafen ist das Helvete in Oberhausen. Von Koblenz quasi nur 150 Kilometer den Rhein runter und einen Knick die Ruhr hoch.

Es soll heute eine Mittagsmatinee sein, also für uns Metaller doch etwas zu ungewohnter Stunde. Kurz vor der Abfahrt schauen Robin (der mich heute begleitet) und ich uns das noch mal an und stellen fest, dass das Konzert doch später beginnen wird. Bedingt durch den Totensonntag ist es wohl nicht gestattet, die Live Stage vor 18:00 Uhr zu beschallen, da ansonsten die toten Piraten gestört würden. Später scheint die Störung der Totenruhe in Ordnung zu sein. Also noch genügend Zeit, um vorher mit AHAB das geplante Interview zu machen.

Da es Sonntag ist, kommen wir richtig gut durch und sind früh genug da. Wir gehen schon mal rein, fragen nach einem Termin für das Interview. AHAB sind noch beim Soundcheck, geben aber Rückmeldung, dass danach Zeit sei. Also noch in die Pizzeria in der Nähe und zurück. Dort werden wir bereits vom Veranstalter empfangen und zum Backstagebereich geführt. Das Interview führen wir mit Chris Hector und Cornelius Althammer. Das Interview könnt ihr hier lesen.

Bis zum Beginn mit dem Opener Stagwounder ist es nicht mehr lange, aber ein Bier vorher geht noch. Pünktlich beginnen Stagwounder dann um 18:00 Uhr. Es ist ziemlich dunkel, der Raum schon richtig gut gefüllt. Vorne auf der Bühne werden Räucherstäbchen abgebrannt und dann beginnt die Show der Heidelberger Blackened Doomer Stagwounder. Dies zunächst mit einigen Problemen. Das Mikrofon von Sänger JR scheint defekt zu sein. Man hört beim ersten Song Der Erlösung Durch Vernichtetwerden Entrückte Kern Unseres Wesens nur ab und zu ein Knacken der Stimme. JR geht an das Mikro seines Gitarristen und versucht es dort. Das Mikro, welches auf den Backgroundgesang wohl abgemischt ist, kann seinen Gesang allerdings auch nicht voll zur Geltung bringen. Wie soll denn der Tontechniker das auch bei solchen Titeln hinbekommen? 😉

Spaß beiseite, das bekommt man hier hin. Dieses anfängliche Problem wird dann doch recht schnell behoben und das gleich so, dass das Phantom Zerrinnt. Beides übrigens Titel des aktuellen Albums The Shrouded Muse Of The World’s Lament, welches im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Bei diesen Titeln merkt ihr schon, dass es auch ein starkes lyrisches Werk der Blackened Doomer aus Heidelberg ist. Düstere Black Metal Landschaften mit großer doomiger Atmosphäre werden von Stagwounder präsentiert. Das passend zur Atmosphäre, aber übel für den Fotografen in einem dunklen Ambiente mit nur wenig Licht. JR und die Band kommen richtig gut rüber und können mit ihrer Art von Blackened Doom überzeugen. Langsame melancholische Parts, die fast von einem Black Metal Gewitter überrannt werden. Da unterschreibe ich gern die Petition Betreffend Das Verbot Des Schwerttragens. Neben den Titeln des aktuellen Albums sind mit From The Ivory Deathbed und Indra’s Wound noch zwei Titel der ein Jahr zuvor veröffentlichten EP Abhold auf der heutigen Setliste, die zu einem tollen schwarzen Einstieg in den heutigen Doom Abend beitragen.

Nach der relativ kurzen Umbauphase muss ich schnell sehen, dass ich wegen der Fotos nach vorne an die Bühne komme, denn es ist hier wellenbrechend voll. Die Fans des alten Walfängers haben die Location richtig toll gefüllt. Wie sagten mir eben Chris und Cornelius noch beim Interview: Sie sind dankbar, solch eine tolle Fangemeinde zu haben. Das kann ich echt bestätigen. Die Jungs auf der Bühne nehmen noch einen kurzen Schluck aus der Pulle, dann beginnt die Reise über die Ozeane. Es ist eine atemberaubende Reise, die uns Songs aus allen vier bisherigen Alben The Call Of The Wretched Sea (2006), The Divinity Of Oceans (2009), The Giant (2012) und The Boats Of The Glen Carrig (2015) beschert.

Wir tauchen zunächst ein in das Tombstone Carousal (Track auf The Divinity Of Oceans). Gleich als zweiten Track hören wir mit Colossus Of The Liquid Graves einen Song vom kommenden Album The Coral Tombs. Die Jungs lassen uns mit Mobilis In Mobili sogar noch einen zweiten Song des erst im Januar nächsten Jahres erscheinenden neuen Album hören. Fast 15 Minuten des 66 Minuten langen Konzeptalbum zu Jules Vernes 20000 Meilen Unter Dem Meer habe ich damit bereits live erlebt.

Ein geniale und intensive Nautic Doom Reise heute Abend, auf die uns AHAB mitnehmen. Dicht gedrängt wie auf einem Seelenfänger lauscht das Publikum den nautischen Klängen. Auf eine laue Brise folgt ein gewaltiger Sturm mit mächtigem Donner (Old Thunder) und die Wellen peitschen. Das Quartett erschafft da oben auf der Bühne mit ihrer Mucke eine wahnsinnige Atmosphäre. Man spürt, wieso Kapitän AHAB auf der Jagd nach Moby Dick dem Wahnsinn ins Auge schaut.

Diese doch sehr intensive Show bedarf keiner Verkleidung (lest dazu die Einstellung der Band im Interview). Mit einfachen optischen Mitteln im spärlichen Licht, manchmal im Nebel der peitschenden Gischt der musikalischen Wellen eingehüllt.

Ein beeindruckender Abend mit Nautic Doom Klängen des Quartetts AHAB, der in einer großen zwölfminütigen Jagd/Hunt auf den Wal endet. „Riesige Wogen tragen ein mächtiges Weiß, Schreie vom Ausguck: Wal voraus! Ich will diesen Wal, ich will ihn tot!… Eine Flosse bricht aus dem Abgrund hervor, Stolz wellt sich das Fleisch, erreicht helle Horizonte unantastbar, herrschaftlich. Ein Pfeil löst sich… und der Geist ist weg.“

Was für ein Abschluss!!! Riesiger Applaus, langsam und betäubt verlassen die Fans den Raum, viele gehen noch an den Merchstand.

Total beeindruckt verlassen wir die Location, steigen in den Kutter (Auto) und machen uns auf offene See (Autobahn), um den Heimweg anzutreten. Für mich steht fest, dass ich AHAB unbedingt mal im Bauch eines Schiffes bei einer Show erleben muss. Mehr dazu auch im Interview.