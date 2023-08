Bell Witch am 23.08.2023 im Gebäude 9, Köln (Vorbericht)

Künstler: Bell Witch

Vorband: Fuoco Fatuo

Ort: Gebäude 9, Deutz-Muelheimer-Straße 127, 50679 Köln

Datum: 23.08.2023

Kosten: 22 € VVK (plus Gebühren),

Genre: Funeral Doom

Veranstalter: Underdog Köln

Link: https://www.gebaeude9.de/bell_witch_8_23.html

Einen ganz besonderen Leckerbissen hält das Gebäude 9 in der Doomstadt Köln für die Fans besonderer Musik bereit. Lasst euch sagen, der Dom wird wackeln!

Einer Legende nach hat eine Hexe (die sogenannte Bell-Hexe) Bell Witch im Haus der Familie Bell aus Tennessee (USA) in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts ihr Unwesen getrieben. Nach dieser sagenumwobenen Hexe hat sich die Band benannt. Das Duo Dylan Desmond (Bass, Gesang) und Jesse Shreibman (Schlagzeug, Gesang) versteht es, mit dem Zauber seines ultra entschleunigten Funeral Dooms die Hörer in seinen Bann zu ziehen und ins musikalische Verderben zu stürzen.

Ein Konzert mit Bell Witch erzeugt eine extrem spannungsgeladene und düstere Atmosphäre, in der man sich wie in einem surrealistischen Film vorkommt. Wir durften solch einer Vorführung vor 5 Jahren bereits einmal beiwohnen (hier kommt ihr zum Konzertbericht). Unterstützt wird das Duo bei seinen Shows manchmal durch Erik Moggridge / Aerial Ruin, der dann die cleanen Parts des Gesangs übernimmt. Das hat dieser bereits auf Alben von Bell Witch als Gastsänger gemacht. 2020 haben Bell Witch und Aerial Ruin mit Stygian Bough: Volume I ein gemeinsames Album veröffentlicht. Vom April dieses Jahres stammt das Album Future’s Shadow Part 1: The Clandestine Gate, was es nun zu promoten gilt.

Supportet werden Bell Witch an diesem Abend von Fuoco Fatuo, einer italienischen Funeral Doom / Death Metal Band, die 2011 in der Lombardei gegründet wurde und bereits drei Alben veröffentlicht hat.

Die Hörer dürfen auf das Konzert im Gebäude 9 absolut gespannt sein. In Köln wird das Wort Bell bestimmt seine Doppeldeutigkeit erhalten. Die Glocke (Bell) des Kölner Doms wird erklingen, wenn die Bell Witch sich im Gebäude 9 hernieder lässt und den Dom gegen Doom ersetzt.