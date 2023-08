Wayfarer: kündigen neues Album „American Gothic“ an

Wayfarer ist die herausragende westamerikanische Metal-Band. Bestehend aus vier schwarz gekleideten Musikern aus Denver, Colorado, schöpft der Sound der Band aus den tiefen Quellen des Black Metal, Gothic Country und Americana – und kreiert so ein donnerndes und einzigartig amerikanisches Metal-Genre, das seinesgleichen sucht.

Die Band kündigt ihr neues Album American Gothic an – ein definierendes Statement westlicher Heavy-Musik, das die dunkle Seele der Nation selbst erforscht.

Diesmal arbeitet die Band mit dem versierten Produzenten Arthur Rizk (Eternal Champion, Kreator) zusammen und erweckt ihre aggressive und expansive Vision in einem neuen Album zum Leben, das am 27. Oktober 2023 erscheinen wird!

Die Band ist stolz darauf, ihre erste Single und das Video zu False Constellation zu veröffentlichen.

Hier könnt ihr den Song streamen oder euch das Video ansehen!

Angeführt von kraftvollem Riffing, düsterer Melodieführung und pointiertem Songwriting, dient dieses Album als Begräbnis für den amerikanischen Traum. In Staub gehüllt und tief in Blut und Schießpulver begraben, zeichnet es ein brutales und wunderschönes Porträt und lassen Wayfarer ihre einzigartige und unverfälschte Art des Metals zu neuen Höhen aufsteigen.

„Was wir jetzt haben, ist eine Welt voller Ölbohrer und Eisenbahnbarone. Viehdiebe und Geschäftsleute.

Das ist das neue American Gothic.“

Der Vorverkauf für American Gothic hat bereits begonnen. Das Album ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– Worn-Steel Silver Vinyl mit Booklet in Zeitungsoptik

– Ltd. CD Digipak mit Poster-Booklet

American Gothic –Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Thousand Tombs Of Western Promise

2. The Cattle Thief

3. Reaper On The Oilfields

4. To Enter My House Justified

5. A High Plains Eulogy

6. 1934

7. Black Plumes Over God’s Country

8. False Constellation

9. Night Shift (Siouxsie And The Banshees Cover) (Bonustrack auf der CD-Version)

American Gothic, die fünfte offizielle Veröffentlichung der Band, ist ihr drittes Album bei ihrem langjährigen Partner Profound Lore Records in Nordamerika – und das erste für Century Media Records in Europa.

Wayfarer online:

https://www.facebook.com/wayfarercolorado/