Memoriam: „Rise To Power“ entert die Album-Charts

Reaper Entertainment kann voller stolz verkünden, dass das neue Memoriam Album, Rise To Power, gleich in mehreren Ländern in die offiziellen Album-Charts eingestiegen ist:

#9 UK (Rock/Metal)

#10 Deutschland

#19 Schweiz

In UK und der Schweiz handelt es sich um den höchsten Chart-Einstieg in der Bandgeschichte. In Deutschland war der Vorgänger To The End noch um einen Platz weiter vorne. Dafür hält sich Rise To Power sehr stabil in den Top100 und stieg am Mittwoch sogar erneut auf Platz #15 in die offiziellen Midweek-Charts ein. Herzlichen Glückwunsch an die Band!

Die Band kommentiert:

„Wir sind absolut begeistert, dass wir es mit unserem neuen Album Rise To Power in die Charts geschafft haben. Das ist ein phänomenaler Erfolg, auf den wir sehr stolz sind.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns dabei geholfen haben, dies zu erreichen. Vielen Dank an alle, die das Album gekauft haben. Wenn ihr noch kein Exemplar habt, dann holt es euch, solange ihr noch könnt.

Onwards.

Memoriam 2023″

Einmal mehr rundet die Produktion von Russ Russell (Napalm Death, Dimmu Borgir, At The Gates, Amorphis, etc.) in den Parlour Studios das grandiose Songwriting und die erstklassigen Aufnahmen ab, die charmant „bodenständig“, aber wunderbar differenziert daherkommen und jedem Detail auf Rise To Power den verdienten Raum geben.

Seit den ersten Tagen der Band ist Dan Seagrave (Benediction, Dismember, Hypocrisy, Suffocation etc.) ein ständiger Begleiter, der die Musik visuell untermalt. Nachdem er das Artwork für die ersten vier Memoriam-Alben geschaffen hat, hat er auch das Cover für Rise To Power gestaltet.

Memoriam Line-Up:

Karl Willetts – Vocals

Frank Healy – Bass

Scott Fairfax – Guitar

Spike T. Smith – Drums

Memoriam online:

https://www.facebook.com/Memoriam2016

https://www.memoriamuk.com/