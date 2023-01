Memoriam: zweite Single & Lyricvideo „Total War“

Memoriam müssen nicht vorgestellt werden – sie sind lebende Legenden des Old School Death Metal und wohl die derzeit schnellste und kreativste Band des Genres. Memoriam haben sich in den letzten sieben Jahren eine treue Fangemeinde erspielt und eine eigene musikalische Identität entwickelt.

Heute ist es Zeit für die zweite Single Total War aus dem mit Spannung erwarteten neuen Album. Der Song ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Karl kommentiert:

„Total War.

Dieser Track ist der zweite Track auf dem Album Rise To Power.

Textlich bezieht sich der Track auf das, was gerade in der Welt passiert, insbesondere auf den Krieg in der Ukraine. Nachdem ich in den letzten 30 Jahren immer wieder Texte über „Krieg“ geschrieben habe, scheinen sie jetzt aktueller zu sein als je zuvor…

Insgesamt ist der Track ein wilder Angriff auf die Sinne im Einklang mit dem lyrischen Inhalt.

Now The War Machine Is Fed…..“

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: