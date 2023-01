Rotor: neues Album „Sieben“ in der „CLUB 100“ Edition exklusiv bei Noisolution am 15.01.2023 ab 18:00 Uhr

Eines der Flaggschiffe des Berliner Labels Noisolution sind die Berliner Instrumentalrocker Rotor. Nach fünf langen Jahren steht ab dem 10.02.2023 mit Sieben das neue Album von Rotor an.

Noisolution nimmt das Album Sieben in den elitären Kreis der Club 100 Editionen auf. Ab dem 15. Januar, pünktlich ab 18 Uhr habt ihr die Möglichkeit, das Album exklusiv im Noisolution Shop zu erwerben. Vorbestellungen sind nicht möglich! Da heißt es für den Fan/Sammler schnell zu sein, denn erfahrungsgemäß sind die 100 Exemplare schnell sold out!

Die Club 100 Edition von Sieben punktet mit folgendem Inhalt:

* limitiertes 180 gr rotes Vinyl

* vierfarbiger Kunst-Siebdruck

* ein von der Band signiertes Foto (30x30cm ) auf Alu-Chrome Karton

* Rotor-Sticker

Wir durften bei Time For Metal bereits in das Album reinhören und sind angetan. Ein ausführliches Review dazu in Kürze. Mein Fazit schon einmal vorweg: „Die Berliner Rotor lassen auch auf ihrem siebten Werk die Rotoren wieder mächtig kreisen. Hart, mächtig und betörend zugleich. Sei bereit mit Rotor Sieben abzuheben.“

Noisolution schreibt dazu:

„Wir schalten wieder mal eine streng limitierte Sonderauflage frei. Am Sonntag ist es so weit und ihr könnt die langerwartete Rotor – Sieben bestellen, wenn ihr ab 18 Uhr bei uns im Shop dabei seid. Es gibt nur 100 Exemplare, haltet euch ran.

Diesmal gibt es dieses tolle Album in 180 gr transparent rotem Vinyl, dazu (statt Download) noch einmal alles als CD im Pappschuber, einen mehrfarbigen Kunst-Siebdruck (30×30), ein Bandfoto (30×30) auf 300 gr Chom-Pappe, natürlich handsigniert von allen vier Musikern, ein Aufkleber im Album-Design … puh, Luft holen … natürlich wieder handnummeriert und als Original (in Gold) abgestempelt!

Übrigens, was anfangs eine nette Idee war, hat sich zu einem Fan- und Sammler-Produkt entwickelt, das begeistert angenommen und immer weitergetrieben wurde. Vier Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin kommt eine aufgemotzte und wunderschöne Version des jeweiligen Albums heraus. Von den Bands signierte Beilagen, dem Album entsprechende Unikate. Und wir geben uns Mühe und versuchen, all dem gerecht zu werden und stets Neues zu bringen, aber natürlich sind auch Ideen von Fans und den Bands dabei. Danke dafür.

Ach ja und wer noch was hören will… heute kommt die erste Single vom kommenden Album digital auf allen Plattformen heraus: Kahlschlag.

Ich hoffe, die Club 100 Idee bleibt bestehen, auch wenn die Produktionspreise weiter durch die Decke gehen. Macht mit, unterstützt uns und die Bands und macht euch selber eine Freude.“

Hier der direkte link zur Noisolution Club 100 Edition.

Zudem gibt es zu vermelden, dass Rotor demnächst auf Tour gehen. Hier die anstehenden Tourtermine:

27.01.2023 DE – Berlin – Festsaal ROTOR XXIV NACHHOLTERMIN!!!!!!!w/ Kaskadeur

15.04.2023 DE – Leipzig, Conne Island

16.04.2023 DE – Hannover, Mephisto

17.04.2023 DE – Rostock, JAZ

18.04.2023 DE – Hamburg, Knust

19.04.2023 NL – Nijmegen, Merleyn

20.04.2023 LU – Luxembourg, Kulturfabrik

21.04.2023 DE – Köln, Gebäude 9

22.04.2023 DE – Mannheim, Forum

24.04.2023 CH – Winterthur, Gaswerk

25.04.2023 DE – München, Feierwerk

26.04.2023 AT – Wien, Arena

27.04.2023 DE – Nürnberg, Z-Bau

28.04.2023 AT – Linz, Kapu

29.04.2023 DE – Dresden, Chemiefabrik