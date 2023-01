Existent: veröffentlichen neue Single & Musikvideo aus ihrem neuen Album „Stiller Held“

Existent liefern mit Alles Brennt ein fettes Metal-Brett zum Jahresauftakt. In ziemlich vielen Bereichen brennt es im übertragenen Sinne und spätestens im Sommer brennt es wieder wirklich. Aber die Message ist klar: Gemeinsam kämpfen für Demokratie, Gerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft. Aus der Asche der vielen Feuer schaffen wir etwas Neues und Besseres für alle.

Die Hamburger Rockband Existent hauen mit Alles Brennt nicht nur ein neues Metal-Brett raus, sondern starten damit den offiziellen Vorverkauf für ihr neues Album Stiller Held.



Alles Brennt ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern die geballte Faust, wie Existent direkt musikalisch und textlich klar machen. Mit ihrer neuen Single machen die fünf Jungs von Existent nicht nur Lust auf ihr zweites und von den Fans lang ersehntes neues Album Stiller Held, sondern zeigen sich angriffslustig und besorgt um die Zukunft dieser Welt.

Aber der Kopf wird nicht hängen gelassen und so soll aus der Asche Neues entstehen, indem sich gemeinsam gegen die aktuellen Zustände gewehrt wird.



Alles Brennt ist neben der bereits veröffentlichten Songs Willkommen Im Untergang und Schrei die dritte Single des neuen Albums Stiller Held, das am 16.06.2023 erscheinen wird.



Sänger Marcel über die neue Single:



“Auch wenn Alles Brennt natürlich etwas überspitzt ist, bekommt man doch schnell den Eindruck, wenn man sich die Nachrichten – egal ob in der Glotze oder am Handy – anguckt, dass es so ist oder wir zumindest in vielen Teilen der Welt kurz davor sind. Das sind sowohl echte Brände, die zur Zerstörung der globalen Biodiversität führen, als auch Desertifikation, Ölkatastrophen, aber halt auch im übertragenen Sinne, wie wir es gerade beispielsweise im Iran sehen. Und was da in China mit den Uiguren passiert ist ebenfalls absolut inakzeptabel, um mal nur einige Themen anzureißen. Egal wo man hinguckt, brennt es.“