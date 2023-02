Blackmore’s Night: mit „Play Minstrel Play“ feat. Ian Anderson

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Erscheinen von Shadow Of The Moon in Form von mehreren liebevoll kuratierten Sammlereditionen. Mit Play Minstrel Play im 25th Anniversary Mix – ab sofort erhältlich als digitale Single und Lyric Video – liefern Blackmore’s Night einen weiteren spannenden Vorgeschmack darauf.

Für Play Minstrel Play holten sich Ritchie Blackmore und Candice Night musikalische Verstärkung von ihrem langjährigen Freund und Weggefährten Ian Anderson (Jethro Tull) und produzierten einen Song, der noch heute zu den absoluten Publikumslieblingen zählt.

Am 10. März 2023 erscheint die vollständig neu abgemischte 25th Anniversary Edition von Shadow Of The Moon weltweit als digitales Album sowie in verschiedenen limitierten, physischen Deluxe-Editionen, die eine exklusive Dokumentation auf DVD als Bonus sowie zwei bisher unveröffentlichte Akustik-Songs enthalten.

Blackmore’s Night online:

Website

Facebook