Blackmore’s Night: veröffentlichen Musikvideo zur Single „Second Element“

Nature’s Light chartet auf # 7 der dt. Album Charts.

Damit erreichen Blackmore’s Night in Deutschland die bislang höchste Chartplatzierung in ihrer über zwanzigjährigen Karriere!

Passend zum Chartentry präsentieren Candice und Ritchie ihr neues Video zum Song Second Element – die Fans von Blackmore’s Night werden entzückt sein.

Blackmore’s Night haben eine wahrlich faszinierende Version des Sarah Brightman Songs kreiert:

„Wir sind seit vielen Jahren große Fans von Sarah Brightman„, sagt Candice Night. „Ihre Arbeit mit Frank Peterson ist einfach unglaublich. Als wir ihren Song The Second Element II erstmals hörten, haben wir uns sofort in dieses Lied verliebt. Ursprünglich nahm sie zwei Versionen von diesem Song auf. Die eine Version ist eher ein klassisches Liebeslied, und die zweite Version, welche uns sofort in ihren Bann zog, ist eine Liebeserklärung an das Element Wasser und wie Wasser die Quelle unseres Lebens ist. Wir sind sehr verbunden mit den Elementen, mit der Erde, mit der Natur, mit dem Feuer, mit dem Wasser, mit der Luft, mit dem Mond, mit der Sonne, und all dies geht wieder auf das Licht der Natur zurück. Ein Lied wie Second Element, das so eng mit unserer Theorie der Natur und dem Element Wasser verbunden ist, schien für uns perfekt für unser neues Album Nature’s Light.“

Ihr brandneues Album Nature’s Light ist am 12. März 2021 weltweit in mehreren Formaten erschienen: https://blackmoresnight.lnk.to/NaturesLight

Es werden eine streng limitierte 2CD Hardcover Mediabook Edition inklusive einer Bonus-CD sowie als CD Digipak Edition und gleich zweimal auf Vinyl angeboten – in einer streng limitierten 180g 1LP Gatefold Edition auf gelbem Vinyl und einer 180g 1LP Gatefold Edition auf schwarzem Vinyl.

Weitere Infos unter

www.blackmoresnight.com

https://www.facebook.com/blackmoresnightofficial/

Quelle: networking Media