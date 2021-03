Clive Nolan: ‚Dragon Fire‘ Single und Video sind jetzt da

Clive Nolan veröffentlicht die erste Single und das Lyric Video Dragon Fire aus dem kommenden Album Song Of The Wildlands.

Clive Nolan: “Ich glaube, dass das Artwork und die Präsentation des Albums ebenfalls hervorzuheben sind. Ich möchte, dass das etwas ist, in das Menschen sich hineinfühlen können, um diese großartige Geschichte neu zu erleben.”

Song Of The Wildlands wird am 14.05.2021 in Zusammenarbeit mit We Låve Rock Music in zwei Formaten veröffentlicht: Als 2-LP in limitierter blutroter und regulären schwarzen Edition (beide mit einem Booklet) und als CD-Earbook, einem Vinyl-großen Hardcover-Buch mit vier Discs: Dem Album, einer speziellen Instrumental-Version des Albums, sowie einer Dokumentation in DVD- und BluRay-Format.

