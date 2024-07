Blackmore’s Night: feiern 25 Jahre „Fires At Midnight“

Ihre gemeinsame Liebe zur traditionellen Mittelalter- und Folk-Rock-Musik inspirierte die preisgekrönte Songschreiberin und Sängerin Candice Night und den legendären Gitarristen Ritchie Blackmore zur Gründung von Blackmore’s Night im Jahr 1997. Seit jeher verzaubern sie ihr Publikum auf der ganzen Welt.

Nach dem Auftakt zu Blackmore’s Nights 25-jährigem Jubiläum mit der Re-Mixed Edition ihres Debütalbums Shadow Of The Moon im Jahr 2023, setzen Candice Night und Ritchie Blackmore die Feierlichkeiten in diesem Jahr mit der weltweiten Veröffentlichung einer ganz besonderen Jubiläumsedition ihres dritten Studioalbums Fires At Midnight fort. Erstmals veröffentlicht im Juli 2001, stieg das Album sofort auf Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts ein und war damit das erste Album von Blackmore’s Night, das die Top 10 Charts in Deutschland knackte.

Auf Fires At Midnight begannen Candice Night und Ritchie Blackmore, neben organischen Instrumenten wie Drehleiern, Schalmeien und Harfen, vermehrt die E-Gitarre in ihren Songs einzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt gingen sie bereits seit mehreren Jahren regelmäßig auf Tournee und spielten Konzerte in Schlosshöfen, Burgen und Theatern. Eines Abends, als die Band spät in der Nacht einen Veranstaltungsort in der Tschechischen Republik verließ, wurde die Idee zu Fires At Midnight geboren. „Es war Lagerfeuernacht, und wir konnten all diese Lagerfeuer sehen, die an den Hängen entzündet wurden“, erinnert sich Candice Night, „und das inspirierte uns zu der Idee des Songs Fires At Midnight“.

Die 25th Anniversary Edition von Fires At Midnight erscheint weltweit am 27. September 2024. Wie Shadow Of The Moon wurde auch dieses Album von den ursprünglichen Mehrspur-Bändern vollständig neu abgemischt. Das Album wird zum ersten Mal als Vinyl-LP erhältlich sein und vereint alle Bonustracks der vorherigen Editionen. Zudem wurden zwei Songs als zusätzlicher Bonus von Candice Night 2024 neu eingesungen (Written In The Stars und der gleichnamige Titelsong des Albums).

Das ikonische Artwork wurde überarbeitet und um seltene Fotografien und persönliche Erinnerungen von Candice und Ritchie erweitert.

Fires At Midnight (25th Anniversary New Mix) erscheint als Ltd. Red/Black Marbled Doppel-Vinyl, als 180g Doppel-LP auf schwarzem Vinyl und als Doppel- CD im hochwertigen Digipak.

Einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf diese Neuauflage gibt es bereits heute mit der Veröffentlichung der ersten digitalen Single Written In The Stars in der 25th Anniversary New Vocal Version.

