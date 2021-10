Blackmore’s Night: läuten am 19.11.21 mit dem ReRelease von „Winter Carols“ die besinnlichste Zeit des Jahres ein

Am 19. November 2021 erscheint die Neuauflage ihres erfolgreichen Winteralbums Winter Carols, erstmals veröffentlicht im Jahr 2006.

Die 27 Songs umfassende Doppel-CD wurde im Spätsommer dieses Jahres sorgfältig remastered und enthält mit Coventry Carol einen brandneuen Song. Coventry Carol ist eine wunderschöne Interpretation des traditionellen englischen Weihnachtsliedes aus dem 16. Jahrhundert, von Candice Night und Ritchie Blackmore in einem neu arrangierten Soundgewand vertont. Auch die erfolgreiche Blackmore’s Night Weihnachtssingle Christmas Eve darf auf dieser Neuauflage selbstverständlich nicht fehlen.

Die Neuinterpretationen der traditionellen Weihnachtslieder Here We Come A-Caroling, It Came Upon A Midnight Clear, O Little Town Of Bethlehem und Silent Night erscheinen mit der Veröffentlichung der Winter Carols (Deluxe Edition) nun ebenfalls erstmals auf einem Longplayer und zaubern zusätzliche Weihnachtsstimmung ins heimische Wohnzimmer.

Candice Night und Ritchie Blackmore folgen der traditionellen Winter- und Weihnachtsmusik zurück zu ihren Wurzeln und vermengen in ihrem unnachahmlichen Stil erneut Rock- und Folk-Elemente mit der Liebe zur Renaissance-Ära. Die Festtage zu feiern, zusammen mit Familie, Freunden und Fans traditionelle Weihnachtsmusik zu spielen und zu singen, war und ist für Blackmore’s Night immer etwas ganz Besonders.

Für die besinnlichste Zeit des Jahres: bezaubernden Musik von Blackmore’s Night – ab 19. November erhältlich als hochwertige 2CD Digipak-Edition und digitales Album.

Hier vorbestellen: https://blackmoresnight.lnk.to/wintercarols_deluxe

Winter Carols Tracklist:

CD 1:

01. Coventry Carol

02. Deck The Halls

03. God Rest Ye Merry Gentlemen

04. O Christmas Tree

05. Hark! The Herald Angels Sing / O Come All Ye Faithful

06. I Saw Three Ships

07. Winter (Basse Dance)

08. Ding Dong Merrily On High

09. Ma-O-Tzur

10. Good King Wenceslas

11. Simple Gifts (Lord Of The Dance)

12. We Three Kings

13. Wish You Were Here (2021)

14. Emmanuel

15. Christmas Eve

16. We Wish You A Merry Christmas

CD 2:

01. Crowning Of The King

02. Here We Come A-Caroling

03. It Came Upon A Midnight Clear

04. O Little Town Of Bethlehem

05. Silent Night

06. Christmas Eve (2013 Version)

07. Hark! The Herald Angels Sing / O Come All Ye Faithful (Live From Minstrel Hall)

08. Emmanuel (Live From Minstrel Hall)

09. We Three Kings (Live From Minstrel Hall)

10. Ma-O-Tzur (Live From Minstrel Hall)

11. Good King Wenceslas (Live From Minstrel Hall)

Weitere Infos unter

www.blackmoresnight.com

https://www.facebook.com/blackmoresnightofficial/