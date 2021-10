Svbway To Sally: nochmalige Verlegung „Eisheilige Nacht“

2021 ist noch immer nichts so wie es sein sollte – so müssen auch die Eisheiligen Nächte um ein weiteres Mal verlegt werden. Die gute News zumindest: das Line-Up bleibt unverändert. So werden Svbway To Sally im Dezember 2022 zusammen mit Mr Hurley Und Die Pulveraffen, Mr Irish Bastard und Tanzwut die Hallen zum Kochen bringen.

An folgenden Terminen:

09.12.22 Pratteln

10.12.22 Stuttgart

16.12.22 Dresden

17.12.22 Gießen

18.12.22 Oberhausen Turbinenhalle (ersetzt Köln)

27.12.22 Würzburg

28.12.22 Bielefeld

29.12.22 Bremen

30.12.22 Potsdam

„Aufgrund der aktuellen Situation sehen wir uns gezwungen, unsere Eisheilige Nacht erneut um ein Jahr zu verschieben“, heißt es von Seiten der Band. „Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zusammenfassend kann man sagen, dass eine zusammenhängende Festivaltournee in der Größenordnung der EHN, trotz aller Lockerungen nicht durchführbar ist. Wir wollen erst wieder mit Euch feiern, wenn die Angst aus den Köpfen verschwunden ist und wir sicher sein können, dass alle Einschränkungen auf und vor der Bühne aufgehoben sind. Die Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber wir freuen umso mehr auf 2022 und sind zuversichtlich, dass wir dann gemeinsam mit Tanzwut, Mr. Hurley Und Die Pulveraffen und Mr. Irish Bastard abrocken können! Natürlich behalten alle gekauften Tickets ihre Gültigkeit und ihr tut uns einen großen Gefallen, wenn ihr Euer Ticket behaltet und Euch mit uns auf eine grandiose Eisheilige Nacht 2022 freut!“

www.subwaytosally.com