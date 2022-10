Svbway To Sally: annoncieren neues, langerwartetes Album „Himmelfahrt“ und die Tournee zum neuen Album

Was werden wir sagen, wenn wir einmal auf das Jahr 2023 zurückblicken werden? Hoffentlich dies: Es war ein Jahr des Aufbruchs und der Hoffnung. Ein Jahr, in dem wir vorausgeblickt haben und nicht zurück. Noch liegt all dies in der Zukunft, aber Hoffnung ist der Treibstoff der Zukunft.

Das im März erscheinende neue, inzwischen 14. Album der Urgesteine des Mittelalterrock trägt den Titel Himmelfahrt. Die dystopischen Texte des Vorgängers Hey! sind Vergangenheit. Das neue Album markiert einen Wendepunkt. Himmelfahrt ist Ende und Neuanfang zugleich. Nach den bedrückenden Jahren, die geprägt waren von Enge und Stillstand, handeln die neuen Songs von Aufbruch und Reise, davon, dass man anderen Menschen die Hand reichen kann, um sie aus tiefster Tiefe ins Licht zu führen. Musikalisch liefern die Potsdamer ein verdammtes Brett aus Gassenhauern und großen Melodien. Svbway To Sally sind vital, als kämen sie direkt aus einem Bootcamp. Die dreißigjährige Bühnen- und Studioerfahrung spürt man in jeder Note und dass sie einen unbändigen Hunger auf Bühne und ihr Publikum haben. Man kann über Svbway To Sally viel schreiben, sie live zu erleben ist aber noch immer die beste Methode, sich von der Qualität ihrer Livekonzerte, ihren Songs, ihrem überragenden Handwerk und der Liebe zu ihrem Publikum zu überzeugen. Also: Auf zur Himmelfahrt!

Subway To Sally – Himmelfahrt Tour 23

13.04.23 Oberhausen – Turbinenhalle

14.04.23 Goslar – Miners Rock

15.04.23 Leipzig – Anker

28.04.23 Losheim – Hexentanz

29.04.23 Heidelberg – Halle02

30.04.23 München – Backstage

05.05.23 Köln – Essigfabrik

06.05.23 Erfurt – Central

10.05.23 Frankfurt – Batschkapp

11.05.23 Nürnberg – Hirsch

12.05.23 Osnabrück – Hyde Park

13.05.23 Andernach – JUZ

18.05.23 Hannover – Pavillon

20.10.23 Hamburg – Markthalle

21.10.23 Berlin – Huxleys

Tickets im Eventim Presale bis zum 12.10.2022, um 11.59 Uhr hier

Der allgemeine Vorverkauf startet am 12.10. um 12 Uhr u.a. unter: https://www.extratix.de/

www.subwaytosally.com

https://www.facebook.com/subwaytosally