Pathology: veröffentlichen Lyric-Video zur dritten Single „Dirge For The Infected“

Die Death Metaller Pathology haben kürzlich ihr 11. Studioalbum The Everlasting Plague angekündigt, das am 19. November über Nuclear Blast erscheinen wird. Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Band für ihre Fans die dritte Single Dirge For The Infected.

Pathology kommentiert:

„Wir sind begeistert, endlich einen weiteren Track vom neuen Album zu veröffentlichen! Dirge For The Infected zeigt die ganze Bandbreite von Pathologys Musik, von brutal schwer bis schnell und komplex, und alles dazwischen. Macht eine Reise mit uns auf diesem neuen Track und bereitet euch auf das neue Album The Everlasting Plague vor!“

Die Vorbestellung ist hier möglich: www.nuclearblast.com/pathology-theeverlastingplague

