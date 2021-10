Northtale: enthüllen Lyric-Video für ihre zweite Single „Midnight Bells“

Kürzlich kündigten die Power Metal-Newcomer Northtale ihr neues Album Eternal Flame an, das am 12. November über Nuclear Blast erscheinen wird. Produziert von Dennis Ward (Pink Cream 69, Unisonic), enthält das Album 12 brandneue Tracks und eine ganze Reihe neuer Einflüsse, von Thrash Metal über klassische Zitate bis hin zu traditioneller brasilianischer Musik, die alle zu Northtales eigenem melodischen Power Metal verschmelzen.

Am 22. Oktober enthüllte die Band ein Lyric-Video zu ihrer atemberaubenden zweiten Single Midnight Bells.

Bill Hudson erklärt: „Dies ist einer meiner Lieblingssongs und einer der schwereren auf dem Album. Musikalisch ist es mir gelungen, meine Einflüsse aus Thrash, Traditional und Power Metal in einem Stück zu vereinen, auf das ich wirklich stolz bin. Textlich konnte Guilherme zum ersten Mal etwas von unserem brasilianischen Touch in unsere Musik einbringen.“

Guilherme Hirose fügt hinzu: „Dieser Song ist sehr persönlich und etwas ganz Besonderes für mich. Er handelt von meinen spirituellen Überzeugungen und gibt mir die Möglichkeit, einige unserer brasilianischen mystischen Traditionen in die Welt zu tragen. Ich hoffe, ihr könnt die starke mystische Energie spüren, die von Midnight Bells ausgeht!“

Eternal Flame enthält Gastauftritte von der legendären Ikone Kai Hansen (Helloween/Gamma Ray), seinem Sohn Tim Kanoa Hansen (Induction), Jonas Heidgert (Dragonland) und Mary Zimmer (Helion Prime). Das Album-Artwork wurde von Gustavo Sazes (Machine Head, Amaranthe, Kamelot) entworfen.

Aufgrund von Covid-19 Restriktionen müssen Northtale leider die Europatournee absagen, die vom 24. November bis 18. Dezember als Support für Unleash The Archers an der Seite von Striker stattfinden sollte. Bleibt dran für weitere Updates bezüglich neuer Tourdaten.

Northtale ist eine internationale fünfköpfige Power Metal-Band, die 2017 von Gitarrist Bill Hudson (Doro, Tso, ex-U.D.O) gegründet wurde, der zunächst Songs für ein Soloalbum schrieb. Schlagzeuger Patrick Johansson (ex-Yngwie Malmsteen/W.A.S.P), Keyboarder Jimmy Pitts, Bassist Mikael Planefeldt und der ehemalige Sänger Christian Eriksson (ex-Twilight Force) stießen während der Demophase dazu, als die Entscheidung getroffen wurde, das Projekt in eine Vollzeitband zu verwandeln. Das Debütalbum der Gruppe, Welcome To Paradise, wurde im August 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht und erntete international sehr viel Lob und großartige Kritiken in den Fachmedien weltweit. Im Sommer 2020 wählte die Band ihren neuen Sänger, Guilherme Hirose, nach einer weltweiten Suche, die 40 Kandidaten aus 11 verschiedenen Ländern umfasste.

Northtale – Line-Up:

Guilherme Hirose – Gesang

Bill Hudson – Gitarren

Mikael Planefeldt – Bass

Patrick Johansson – Schlagzeug

Jimmy Pitts – Keyboard

