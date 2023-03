Blackmore’s Night – Shadow Of The Moon (25th Anniversary Edition)

Blackmore’s Night ist eine einzigartige Band, die Folk Rock und Mittelalter Rock in ihrer Musik vereint. Die Band wurde von dem berühmten Gitarristen Ritchie Blackmore und seiner Frau Candice Night gegründet. Ihr erstes Album, Shadow Of The Moon, wurde 1997 veröffentlicht und hat seitdem einen legendären Status erreicht. Es verbindet traditionelle Instrumente wie Mandoline, Dudelsack, Violine und Flöte mit modernen Gitarrenklängen und rockigen Rhythmen. Die Stimme von Candice Night ergänzt das Klangbild perfekt und verleiht der Musik eine mystische Atmosphäre. In diesem März bringen sie nun ihre Geburtstagsversion über earMUSIC heraus. Die Edition hat eine Laufzeit von ca. 73 Minuten und bietet eine Vielzahl von Klassikern. Von den schnellen, rockigen Songs wie Play Minstrel Play bis hin zu den langsamen, emotionalen Stücken wie Memmingen, bietet Shadow Of The Moon eine breite Palette von Klängen und Emotionen. Zu den eh schon 15 Tracks gesellen sich die beiden Nummern Shadow Of The Moon (Ritchie & Candice Anniversary Home Session) und Spirit Of The Sea (Ritchie & Candice Anniversary Home Session). Die ursprünglichen Kompositionen haben einen Facelift als 25th Anniversary New Mix Aufnahmen bekommen. Die 25th Anniversary Edition wurde am Freitag von earMUSIC veröffentlicht und bietet Fans die Gelegenheit, die legendäre Platte inkl. Bonus-DVD erneut zu erleben. Zudem gibt es auch eine Neuauflage für alle Vinylsammler. Insgesamt ist Shadow Of The Moon nach wie vor ein Meilenstein in der Karriere von Blackmore’s Night und ein Muss für jeden Fan. Wenn man an Ritchie Blackmore denkt, kommt als Erstes der Gedanke an Deep Purple und im Anschluss Rainbow. Blackmore’s Night sollte man da nicht zu weit wegschieben. Nicht nur das Debüt ist erwähnens- und hörenswert. Die Kombination von traditionellen Klängen und modernen Gitarrenriffs ist eben einzigartig und schiebt das Ehepaar Blackmore / Night mit ihren Kollegen in eine ganz eigene Liga. Zudem lebt Shadow Of The Moon weiterhin von seinen zeitlosen Klassikern. Für mich eine gelungene Geburtstagsversion, die alte und neue Fans anspricht und auf einen runderneuerten Sound setzt. Zwei Bonustracks plus DVD – da kann man bei der Digipak Auflage nicht meckern.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Blackmore’s Night – Shadow Of The Moon (25th Anniversary Edition) in unserem Time For Metal Release-Kalender.