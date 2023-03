Eamonn McCormack: Videosingle “Angel Of Love” frisch erschienen und laufende Europatour wartet mit neuen Dates auf

Das Modern-Day Powertrio Eamonn McCormack – derzeit auf Europatour, um das Erscheinen der hochgelobten gleichnamigen Scheibe mit den Fans zu feiern – verschiebt die Grenzen des Blues Rock erneut mit Heaviness und purer Energie in seiner Bühnenpräsenz. “Die Band und ich sind immer schon irre gespannt auf die allerersten Shows, und die Meute hört nie auf, uns mit ihrem energischen Willkommen und dem Heißhunger auf ROCK zu beleben”, reflektiert die Band, wie sie aus dem häuslichen Modus in den des Rumtreibers wechselt: “Es sind diese ersten Tage auf der Straße, welche uns bühnenhungrigem Trio die noch fehlenden Teile verpassen, die das Puzzle Eamonn McCormack braucht. Angetreten sind wir als reine Gang aus musikalisch vereinten Brüdern. Und nun schauen wir zurück auf diesen Start und voraus auf den ganzen Rest dieses Ritts als Familie, vervollständigt durch all die Rocker, Blueser, Folker und Metalheads, die laute, schweißtreibende Abende mit uns verbringen!”

Einige wenige freie Tage nutzend, veröffentlicht die Band nun ihre dritte und letzte Albumsingle Angel Of Love, zusammen mit einem atmosphärisch dichten Video. Der Song ließe sich am besten als ultimative Doomsday-Ballade beschreiben: Langsam und heavy zeichnet er das apokalyptische Bild einer Welt im Untergang, befeuert durch Eamonns lauernde Angst vor einem atomaren Krieg. “Ich bin wirklich nicht gut darin, diese Angst zu unterdrücken, also schreibe ich Songs, um damit umzugehen. Das Szenario eines potenziellen Weltkriegs, die Angst, die es uns einflößen kann… all das hat sich gerade drastisch verändert”, sinniert Eamonn: “Früher noch in den Herzen und Köpfen von Menschen versteckt, die Zeit in den Achtzigern und unter der Last des Kalten Krieges verbracht hatten, konnte diese Angst nun ihren Weg in die Psyche der Jüngsten unserer Gesellschaft finden, wie aktuelle Umfragen zeigen. Es quält mich, zu sehen, dass Angel Of Love nun also auch sie auf eine Art anspricht, die einfach nicht sein sollte!”

Der schleppende Beat, die klagende Gitarre, deren Noten sich perfekt einfügen und sich dadurch bedeutungsvoll und frei von künstlerischen Posen anfühlen, und zuletzt Eamonns eindringlicher Gesang – all das ergibt einen pulsierenden Groove, der erneut beweist: Auf diesem Album steckt oft mehr in einem Song, als dessen Titel vermuten lässt.

Eamonn McCormack auf Tour:

März

11 – Hengelo – Metropool NL

12 – Drachten – Induna NL

16 – Straubing – Raven Music Club D

17 – Freudenburg – Ducsaal Musik Club D

18 – Fürth – Kofferfabrik D

28 – Bremen – Meisenfrei D

30 – Braunschweig – Barnaby’s D

April

13 – Ljubljana – Prulcek Club SL

14 – Zagreb – Booze & Blues Club HA

15 – Udine – tbc IT

16 – Strasbourg – tbc F

19 – Verviers – Spirit of 66 B

21 – Oberhausen – Festival D

27 – Wien – Reigen Club A

28 – Bratislava – Muzeum Obchodu SLK

29 – Budapest – tbc H

30 – Brno Czech Republic – tbc CZ

Mai

6 – Apeldoorn – Blues Cafe NL

Juni

10 – Dinxperlo – (Charity) Concert for Dreams NL

September

20 – Lübeck – Rider’s Cafe D

22 – Dresden – Tante Ju D

Mit seiner brandneuen Scheibe Eamonn McCormack, die am 3. Februar 2023 weltweit erschien, entführt Eamonn die Hörer*innen ins aufgeladene Abbild eines Lebens als fahrender Blueskünstler. Alles auf Eamonn McCormack ist ineinander verzahnt: die Orte, die er besuchte, die Menschen, die er zum gemeinsamen Spielen traf, die zurückgelegten Meilen und der Erfahrungsschatz, den er zu Freunden und Familie heimbrachte, immer und immer wieder.

Das Ergebnis ist ein Album wie eine Handvoll reicher, fruchtbarer Erde, gemacht aus dem Besten aus allen Enden der Welt. Man kann sich dem nicht aussetzen, ohne dreckig zu werden, je nach der eigenen Definition von Dreck: Der Blues auf Eamonn McCormacks achtem Werk ist alles andere als “rein”. Genauso wenig wie der Rock oder der Indie Folk, den Eamonn bisweilen einstreut. Und wie könnten sie auch – aufgelesen, weitergetragen und ausgeformt fernab der ausgetretenen Pfade, die ihm von Horden regelkonformer, standardisierender Trittbrettfahrer zu gesäubert, zu glattgelaufen sind?

Diese warme, straßenstaubige Platte ist nicht als Postkarte eines Bluestouristen zu verstehen, sondern vielmehr als Rückbesinnung eines auf verschiedensten Ebenen Reisenden, eines echten Erkunders.

Die Geschichten, die Eamonn dabei über die Jahre zusammentragen konnte, werden darauf in seiner gewohnt unprätentiösen Art erzählt und nahtlos mit dem düsteren Schlamm des Delta Blues, dem saftigen Rock Südamerikas, keltisch-irischer Seele und Hendrix-lastigem Funk verwoben. Und wenn ein Loslassen angebracht ist, geht sogar eine kleine Brise sanfter Post-Metal-Atmosphäre.

Eamonns Blues ist dafür bekannt, unapologetisch auf Konventionen zu pfeifen und vor allem dafür, weniger häufig ins Weinerliche abzutauchen, als es gemeinhin vom Genre erwartet wird. Stattdessen knurrt er zähneknirschend in bester Clint-Eastwood-Manier, während er mit dickhäutigem Finger auf Dinge zeigt, die ihn zuverlässig anpissen. Sei es das korrupte Waffengeschäft von Massenvernichtung über Knarren in den Händen Jugendlicher auf den Straßen bis hin zur Bewaffnung von Kindersoldaten (Living Hell) oder die unerträgliche Angst vor dem Ende der Menschheit auf Knopfdruck (Angel Of Love). In Letter To My Son dagegen setzt Eamonn einen Brief an seinen Sohn auf und warnt ihn darin, nie der Versuchung durch Gier, Nichtachtung und Hass zu erliegen. Dabei ermutigt er ihn, sehr wohl Fehler zu machen, jedoch aus ihnen zu lernen und eventuell entstandene Wogen mit einem Vorschuss aus Freigebigkeit und bedingungsloser Liebe zu glätten. Die dazu stark kontrastierende Geschichte von Geronimo behandelt die traurige Lage der nordamerikanischen Ureinwohner am Beispiel der Apachenstämme und illustriert im Gesamtbild, warum es auf der Welt nicht genug Briefe leidenschaftlicher Eltern nach obigem Beispiel geben kann.

Am anderen Ende des Spektrums gehört die Bühne im Tanzflächenabwetzer Rock’n’Roll Boogie Shoes ganz der Freude daran, das Leben in vollen Zügen auszukosten, während das funkige Stück Selbstironie Social Media Blues einen Blick auf Eamonns humorige Seite und die Handysucht des Gitarristen erhaschen lässt. Eamonn und seine noch recht junge Rhythmusfraktion wurden immer wieder als Modern-day Power Trio bezeichnet und Songs wie diese lassen, verbunden mit der ekstatischen Livepräsenz, erahnen, warum dieser Titel zutreffen könnte – zumindest in den Ohren der Millionen Besucher seiner explosiven Shows, die immer wieder hardrockende Biker, Bluesfans und Folkbegeisterte unter dem gleichen Dach vereinen.

Und allem Ruhm des Blues-Chartbreakers zum Trotz: Ein Eamonn McCormack wird sich nie zu fein sein, ehrfürchtig niederzuknien für einen Salut an Menschen, die er für ihr Lebenswerk bedingungslos verehrt. Sein Hats Off To Lemmy sowie Lady Lindy, eine Ode an die großartige Fliegerin und Pionierin Amelia Earhart, sind nur zwei Beispiele der freimütigen Shoutouts, die ihm als Zeichen von Respekt oder Dank so am Herzen liegen.

Das Album Eamonn McCormack erschien am 3. Februar 2023 auf allen Plattformen weltweit.

