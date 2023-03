Hexer – Abyssal

Die Dortmunder Hexer haben mit Abyssal ein neues Album am Start. Die Band, die für ihren abenteuerlichen und beängstigenden Mix aus Sludge, Doom Metal und Black Metal bekannt ist, legt mit Abyssal nur drei Jahre nach dem Vorgänger Realm Of The Feathered Serpent ein äußerst beeindruckendes und auch beängstigendes Werk vor. Das geht mit einer personellen Änderung einher, denn Hexer sind auf ein Duo geschrumpft. Hexer bestehen aktuell aus den beiden Ms Marvin Giehr (Gitarre, Gesang) und Melvin Cieslar (Schlagzeug, Percussion). Obwohl personell reduziert, gibt es auf dem neuen Longplayer vollen und satten Sound.

Sie machen mit den insgesamt sechs Songs dem Albumtitel alle Ehre, denn abgrundtiefe schwarze Songs sind es, die Abyssal ausmachen. Elemente aus Sludge, Death, Doom und Black Metal wirbeln hier nur so herum und ziehen mit erheblichem psychedelischem Einfluss den Hörer in den abgrundtiefen, dunklen Ozean. Rhythmen zwischen betörender schwerer Atmosphäre und cholerischer Raserei angelegt, wobei gerade in den schnelleren Passagen der Hauptfokus liegt.

Erhaben, unheilvoll und atmosphärisch sind die Tribute, die aus meiner Sicht bei Hexers neuem Werk Abyssal am ehesten zutreffen. Ein Album jenseits aller Black Metal Klischees! Dieser einzigartige Sound wird die Zuhörer wahrscheinlich anziehen und in einen Zustand von Beklemmung und Anspannung bringen.

