Blackmore’s Night – Winter Carols (Deluxe Edition 2021)

Artist: Blackmore’s Night

Herkunft: USA

Album: Winter Carols

Spiellänge: ca. 99 Minuten

Genre: Folk Rock, Mittelalter Rock

Release: 19.11.2021

Label: Edel und Kontor New Media

Link: https://www.blackmoresnight.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Candice Night

Gitarre – Ritchie Blackmore

Violine – Scarlet Fiddler

Bassgitarre – Mike Clemente

Keyboard – David Baranowski

Percussion – Troubador Of Aberdeen

Tracklist CD1

Tracklist CD2 Coventry Carol Deck The Halls God Rest Ye Merry Gentlemen O Christmas Tree Hark! The Herald Angels Sing / O Come All Ye Faithful I Saw Three Ships Winter (Basse Dance) Ding Dong Merrily On High Ma-O-Tzur Good King Wenceslas Simple Gifts (Lord Of The Dance) We Three Kings Wish You Were Here (2021) Emmanuel Christmas Eve We Wish You A Merry Christmas Crowning Of The King Here We Come A-Caroling It Came Upon A Midnight Clear O Little Town Of Bethlehem Silent Night Christmas Eve (2013 Version) Hark! The Herald Angels Sing / O Come All Ye Faithful (Live From Minstrel Hall) Emmanuel (Live From Minstrel Hall) We Three Kings (Live From Minstrel Hall) Ma-O-Tzur (Live From Minstrel Hall) Good King Wenceslas (Live From Minstrel Hall)

Am 19.11.2021 wurde Winter Carols von Blackmore’s Night abermals zum Leben erweckt. Erstmals wurde der Silberling im Jahr 2006 als Weihnachts- und Winter Folk Rock Album veröffentlicht. Seitdem erklingen die Songs in vielen Haushalten, die nicht auf die üblichen Lieder setzen wollen, die wir jedes Jahr in feiner Mainstream-Manier von allen Seiten zugetragen bekommen. Die 27 Songs wurden zu einer Doppel-CD zusammengetragen, die in diesem Sommer liebevoll remastered wurden. Mit Coventry Carol haben die Musiker einen ganz neuen Song mit auf der Deluxe Edition 2021 verewigt. Coventry Carol ist ein traditionelles englisches Weihnachtslied, das aus dem 16. Jahrhundert stammt. Candice Night und Ritchie Blackmore haben gemeinsam mit ihren Mitstreitern ganz eigene Atmosphären kreiert, ohne die Grundstruktur zu schwächen. Die wohl beliebteste Blackmore’s Night Nummer Christmas Eve bleibt ein Herzstück von Winter Carols. Dass die Musiker neben ihrem Folk Rock auch die besinnliche Zeit begleiten können, haben sie vor nunmehr vor 15 Jahren bewiesen und legen immer wieder aufs Neue nach, was wiederum Coventry Carol unterstreichen kann.

Winter Carols hat in den letzten Jahren mehrfach ein neues Gesicht erhalten. Egal ob We Three Kings oder Emmanuel – alle Titel wurden immer wieder von Fans angefragt. In der Gemeinschaft, weit über die normale Blackmore’s Night Fanbase hinaus, steigt das Interesse immer weiter. Die neue 2-CD Edition mit einem bedeutend erweiterten Songlisting sowie komplett überarbeitetem Packaging – inklusive erstmaliger Songtextbeilage bringt alles zusammen, was man für eine gute und langweilige Winter Carols Session braucht, die über anderthalb Stunden andauert. Alle Tracks wurden wie schon erwähnt, noch mal komplett digital remastered. Das Duo um Candice Night und Ritchie Blackmore versprüht somit aufs Neue Weihnachtsvorfreude, die auch einen Rockfan berühren kann.