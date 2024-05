The The: kündigen neues Album „Ensoulment“ an

Die legendäre Band The The kehrt mit ihrem ersten Studioalbum seit 25 Jahren zurück. Das neue Album Ensoulment enthält 12 brandneue Songs und erscheint am 6. September 2024. Fans können das Album ab sofort vorbestellen. Die erste Singleauskopplung Cognitive Dissident ist ab sofort digital erhältlich und wird zur Albumveröffentlichung auch als streng limitiertes 7”-Vinyl erhältlich sein. Ensoulment thematisiert zentrale Aspekte des menschlichen Daseins, wie Liebe, Krieg, Politik und den Sinn der Menschlichkeit im 21. Jahrhundert. Die Songs wurden in London im Studio Cineola geschrieben und abgemischt und später in den Real World Studios bei Bath mit langjährigen Bandmitgliedern verfeinert. Produziert wurde das Album von Matt Johnson und Warne Livesey, der auch an den klassischen Alben Infected und Mind Bomb mitgewirkt hat. Das Album wird in mehreren Formaten erhältlich sein, darunter ein limitiertes CD Hardcover Mediabook, CD Jewelcase, Black 2LP Gatefold und eine limitierte Crystal Clear 2LP Gatefold-Edition. Das Artwork stammt von Matt Johnsons verstorbenem Bruder Andrew und enthält bisher unveröffentlichte Illustrationen.

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums NakedSelf im Jahr 2000 und dem Multimedia-Projekt The Inertia Variations im Jahr 2017, das auch einen Dokumentarfilm und ein Triple-Album-Boxset umfasste, ist Ensoulment ein bedeutendes Comeback. Die Arbeit an neuen Songs begann nach der emotionalen Rückkehr mit dem Song We Can’t Stop What’s Coming, einer Hommage an Johnsons verstorbenen Bruder. The The haben zudem eine Welttournee angekündigt, die im September 2024 startet. Die ersten Konzerte in Großbritannien und Europa sind bereits ausverkauft.