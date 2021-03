Al Stone: präsentiert neues Lyric-Video „Uninvited“

Frohe Kunde für alle Fans von Al Stone. Die Gießener Sängerin arbeitet derzeit am neuen Album. Der Nachfolger ihres erfolgreichen Debüts heißt Boundaries. Aus diesem Album ist die erste Single Uninvited erschienen. Al Stone beschreibt den Song als eine Art Roadmovie für manche Seelen.

Aktuelle Besetzung der Al Stone Band bei diesem Song:

Al Stone: Voice/ Acoustic Guitar

Basti Zipp: Electric Guitar

Miralem Mandzuka: Organ

Juan Roos: Drums/ Percussion

Frank Hewel: Bass

Tim Potzas: Pedal Steel Guitar

Erst vor Kurzem erschien der Song Burn, welcher von ihrem aktuellen Album Dark Country stammt. Das Video wurde von der hessischen Kulturstiftung im Rahmen des Projektes „Hessen kulturell neu eröffnen“ gefördert. Produziert wurde der Clip von Peryton Film.

Das Album Dark Country ist in Eigenproduktion durch die Künstlerin Al Stone entstanden und erscheint auf dem im Zuge dessen gegründeten eigenem Label Cozmicmate Music.

Dabei wurde sehr viel Wert auf klassische Aufnahmeverfahren (analog) in Kombination mit moderner Technik gelegt, um auf dem Album einen authentischen Vintage Rock Sound abzubilden, der die musikalische Live Performance möglichst naturgetreu widerspiegelt. Mixing und Mastering erfolgte im Skyline Studio Gießen.

Al Stone ist musikalisch geprägt durch Blues Rock und Classic Rock der 60er und 70er Jahre und vermischt in ihrer Musik zudem Nuancen des Alternative Rock der frühen 90er-Jahre, in der sie sich in Ihrer Jugend am ehesten Zuhause fühlte (Nirvana/ Pearl Jam etc.).

Songs die das Leben authentisch, mit seinen wunderbaren aber auch dunklen Momenten beschreiben (auch eigene Erlebnisse) und aussprechen was viele von uns denken und fühlen aber in den Texten auch genügend Spielraum für eigene individuelle Interpretation und Gedankenreisen lassen.

Quelle: NauntownMusic