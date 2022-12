Al Stone: Show zur Album-Veröffentlichung

Am 20. Januar 2023 erscheint das neue Album Boundaries von Al Stone. Neben den bekannten Titeln Uninvited, Cosmic Mate und Phony finden sich auf Boundaries acht weitere hochklassige Rock-Hymnen, die von der Künstlerin selbst sowie von Juan Roos produziert wurden.

Als weiteren Vorgeschmack auf Boundaries präsentierte uns die Gießenerin ihre neue Single The River, dem Opener des Albums. Al Stone über den Song: „The River ist eine Ode an das Leben! Springe in den Fluss, lerne schwimmen, halte den Kopf hoch, spüre, was es bedeutet, am Leben zu sein, aber vergiss nicht, dir selbst treu zu bleiben!“

Am Samstag, dem 21.01.2023 findet das Release-Konzert im Mittelhessen-Zentrum Gießen statt. Tickets gibt es hier: www.eventim.de/eventseries/al-stone-album-release-konzert-boundaries-tour-3290024/

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: