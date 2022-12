The Last Rockstars: veröffentlicht am 23.12. ihre erste Single „The Last Rockstars (Paris Mix)“

The Last Rockstars, eine neugegründete Formation bestehend aus vier der größten Rockstars Japans – Yoshiki, Hyde, Sugizo und Miyavi – kündigt für Freitag, den 23. Dezember, die Veröffentlichung ihrer lang erwarteten ersten Single mit dem treffenden Titel The Last Rockstars (Paris Mix) über Melodee Music an. Sie wird weltweit über Ingrooves Music Group an die Streaming-Dienste vertrieben. (Ingrooves gehört zur Virgin Music Group, der neuen internationalen Independent-Music-Division der Universal Music Group.) Melodee ist eine Next-Generation-Plattform, die Künstler:innen und Creators mit ihren Fans verbindet.

Dieses Release bildet den Ausgangspunkt für eine groß angelegte Reihe weiterer Veröffentlichungen der Band im kommenden Jahr. Ein Musikvideo zu dieser druckvollen Alternative-Rock-Hymne ist ebenfalls für diesen Tag geplant.

Dieser Ankündigung ist am 11. November eine weltweit aufgegriffene Pressekonferenz in Tokio vorangegangen, in deren Rahmen die vier internationalen Rock-Legenden für das Frühjahr 2023 eine Reihe von Live Debut-Shows in Tokio, New York und Los Angeles ankündigten. Kürzlich ergänzte die Gruppe sie um ein zweites Konzert im New Yorker Hammerstein Ballroom. Tickets für alle Shows sind bereits im Vorverkauf.

Die Idee, sich zu The Last Rockstars zusammenzuschließen entwickelte sich allen Mitgliedern zufolge vollkommen organisch. „Make the world rock“, mit diesem Ziel haben sie gemeinsam an neuer Musik gearbeitet, die mit Spannung erwarteten Ergebnisse werden im Laufe des Jahres 2023 veröffentlicht.

Yoshiki berichtet: „Because I was traveling around the world, I finished recording in Paris remotely with the US and Japan. That’s why we call this the Paris Mix. When I composed this song, I was imagining all 4 of us together combining dance music and rock. Let’s dance to this song.“

The Last Rockstars sind Yoshiki (Schlagzeug und Piano), Hyde (Gesang), Miyavi (Gitarre) und Sugizo (Gitarre).

The Last Rockstars Live Debut Tour:

January 26 – Ariake Arena – Tokyo, Japan

January 27 – Ariake Arena – Tokyo, Japan

January 29 – Tokyo Garden Theatre – Tokyo, Japan

January 30 – Tokyo Garden Theatre – Tokyo, Japan

February 3 – NY Hammerstein Ballroom – New York, NY

February 4 – NY Hammerstein Ballroom – New York, NY

February 10 – LA Hollywood Palladium – Los Angeles, CA

