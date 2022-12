Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 7

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Corey Taylor – On The Dark Side | Rock

Was für Umstände? Klar war ich auf Konzerten und Festivals, da ich auch gerne zu kleinen lokalen Bands gehe und Newcomer fördere. Highlights waren natürlichund das

Ich habe schon das 1983er-Original der fiktiven Band Eddie And The Cruisers aus dem gleichnamigen Film geliebt.

Thundermother – Watch Out| Hardrock, Rock ’n‘ Roll

Ich liebe die Mädels schon seit Langem. Das neue Album mit dem Song ist einfach der Hammer.

Rammstein – Zick Zack| Industrial

Lang erwartet, provozieren Rammstein wieder mit ihren Texten.

Halestorm – Back From The Dead| Alternative Metal, Hard Rock

Ich war schon selbst nach einem Herzinfarkt auf der anderen Seite.

The New Roses – The Usual Suspects | Hard Rock

Eine meiner Lieblingsbands. Der Song verbreitet einfach gute Laune!

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Thundermother – Black And Gold | Hardrock, Rock ’n‘ Roll

Ich liebe die Mädels schon seit Langem. Nicht nur Watch Out ist ein Hit geworden, mittlerweile sind vier Singles daraus in den Charts. Das ganze Album ist der Hammer und ein würdiger Nachfolger von Heat Wave, das auch schon durch die Decke ging.