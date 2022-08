Thundermother – Black And Gold

Artist: Thundermother

Herkunft: Växjö, Schweden

Album: Black And Gold

Spiellänge: 42:48 Minuten

Genre: Hard Rock, Rock ’n‘ Roll

Release: 19.08.2022

Label: AFM Records / Soulfood

Link: https://www.thundermother.com

Bandmitglieder:

Gesang – Guernica Mancini

Gitarre – Filippa Nässil

Bassgitarre – Mona Lindgren

Schlagzeug – Emlee Johansson

Tracklist:

The Light In The Sky Black And Gold Raise Your Hands Hot Mess Wasted Watch Out I Don´t Know You Looks No Hooks Loud And Free Try With Love Stratosphere Borrowed Time

Thundermother, eine Band, die unermüdlich den Weg nach vorne sucht, belegt mit ihrem fünften Album, dass sie in der Spitze angekommen ist. Spätestens mit diesem, nunmehr fünften Album, kommt man an ihnen nicht mehr vorbei.

Ihre außergewöhnlichen Qualitäten beweisen sie mit zwölf prächtigen Rocksongs. Die Songs klingen wie aus einem Guss, sind dennoch vielschichtig und abwechslungsreich. Von Rock ’n‘ Roll über Hardrock bis zur Ballade ist alles dabei. Musikalisch spürt man die Weiterentwicklung der Mädels. Mit dem Einstieg von Mona Lindgren sind die Mädels auf der Bühne wesentlich druckvoller, mit dem Einstieg vom dänischen Superstar Søren Andersen als Produzent klingen die Alben perfekt. Black And Gold ist nach dem Hitalbum das zweite, das in seinem Medley Studio in Kopenhagen gereift ist. Aufgenommen wurde auch im Stockholmer Baggpipe Studio.

Thundermother zaubern wieder eingängiges Liedgut aus dem Hut. Nicht innovativ, was will man am straighten Rock ’n‘ Roll auch groß neu erfinden. Das sollen sie auch gar nicht. Sie kreieren wieder ein Album, das man durchgängig gut findet. Sie kreieren ein Album, bei dem die Skip-Taste verwaist. Sie kreieren ein Album, das nach vorne geht. Genau dafür sind sie da. Live werden sich die Songs nahtlos in die bisherigen Hits einreihen und gnadenlos auf hohem Niveau performt werden.

Melodischer Hard Rock bestimmt das Geschehen auf dieser Platte. Besonders I Don’t Know You, ein Song über flüchtige Bekanntschaften nach den Auftritten, hat den populären Charakter eines Chartstürmers. Aber auch absolute Perlen, die den Rock ’n‘ Roll, den sie so lieben, befeuern, sind vorhanden. Loud And Free sowie der Titelsong Black And Gold sind hier Paradebeispiele.

Dass das Tempo nicht bei allen Songs oben ist, ist schade, aber mit den Balladen Stratosphere und Borrowed Time zumindest sehr gefällig. Anfänglich geht es jedenfalls so los, wie man es erwartet. The Light In The Sky beginnt im Def Leppard-Style und geht sofort in die Beine. Guernicas Stimme wirkt noch kraftvoller als sonst. Mit der Textzeile „We are the thunder“ bestimmen sie den Weg, den sie gehen wollen. Black And Gold hält das Tempo in einem Top-Song gnadenlos hoch. Raise Your Hands kann das Tempo nicht halten, ist aber ein eingängiger, melodiöser Song, der mitreißt. Etwas ausgebremst kommt der nächste Song daher. Hot Mess ist eine dieser Midtempo-Balladen, die eingängig ins Ohr gehen, ohne zu überziehen. Bei Bon Jovi wurde vergleichbar der Titel „Stadionrock“ verliehen. Sie selbst beschreiben diesen ungewöhnlichen Song als “Mischung aus Aretha Franklin und Aerosmith”. Wasted ist dann wieder der typische Thundermother-Rock ’n‘ Roll, wie ich ihn liebe. Mit Watch Out folgt dann die erste Singleauskopplung aus dem Album. Auch dieser Track ist im typischen Style der Schwedinnen und trifft ins Mark. Ein Song, der wohl zukünftig bei keinem Livekonzert der Damen fehlen wird. I Don’t Know You ist dann die zweite aktuelle Singleauskopplung. Hier werden die Begegnungen im Backstage-Bereich verarbeitet und man kann sich vorstellen, dass das nur die Spitze eines Eisberges ist. Ein Rocksong, der in die Charts einsteigen wird. Eingängige Melodie, kräftiger, melodiöser Gesang und eine Gitarre, die auf den Punkt den Song beherrscht. Ein Song, der die Anleihen von AC/DC und ZZ Top zu einem großartigen Neuen vermischt. Auch Loud And Free ist ein Oldschool-Thundermother-Style-Track. Eingängige harte Riffs bestimmen diesen Rock ’n‘ Roll, den ich so liebgewonnen habe. Genau so geht es bei Try With Love und Stratosphere weiter. Ich bin immer in Versuchung, die Anlage weiter aufzudrehen. Knallharte Riffs, eingängige Melodien und leichte Texte machen dieses Album derzeit zum Album of the Year. Mit Borrowed Time werde ich dann wieder zurückgeholt. Eine unglaubliche Power-Ballade, die wiederum in jedes Stadion passt, sofern die Mädels dort auftreten.

Black And Gold ist natürlich in allen Varianten erhältlich. Als digitaler Download und Stream über alle bekannten Plattformen, CD-Digipak, Vinyl und sogar als 1000er-Fanpaket ist das neue Album erhältlich. Die Vinylversionen sind wieder in kleinen Margen als „Black“, „Gold“, Black/Gold marbled“ (200 Stück) oder „Clear Red“ (600 Stück) Editionen bei AFM im Shop erhältlich.