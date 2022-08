Soilwork: neues Album „Övergivenheten“ ist erschienen

Die schwedischen Metal-Legenden Soilwork haben ihr neues Album Övergivenheten am 19. August veröffentlicht.

Das von den Fans heiß erwartete und von der Presse gelobte zwölfte Werk der Helsingborger gilt als eines der besten Metal-Alben des Jahres und der gesamten Karriere von Soilwork.

Zusammen mit dem neuen Album hat die Band ein Live-Video zum Titeltrack Valleys Of Gloam veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Sänger Björn Strid kommentiert:

„Valleys Of Gloam hat einen heftigen metallischen Rockantrieb und sticht auf diesem Album ziemlich heraus. Es mag einige Leute an die Tage von Figure Number Five erinnern – und doch geht es mit der neu gefundenen Ära der Band weiter, in der sich die melodische Sprache und die Intensität auf eine einzigartige und schöne Weise vereinen. Dies ist ein sehr erbauliches Stück, das direkt ins Herz geht.“

Bestellt euch das Album hier: https://bfan.link/overgivenheten

Streamt die neue Single Valleys Of Gloam hier: https://bfan.link/SoilworkAlbum

Mehr zu Soilwork und ihrem neuen Album Övergivenheten erfahrt ihr hier:

Soilwork sind:

Björn „Speed“ Strid – Gesang

David Andersson – Gitarre

Sven Karlsson – Keybords

Sylvain Coudret – Gitarre

Bastian Thusgaard – Schlagzeug

Rasmus Ehrnborn – Bass

