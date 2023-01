Kataklysm & Soilwork: Tourstart am 3. Februar mit Support von Wilderun

Death Metal Masters Kataklysm gehen ab Anfang Februar zusammen mit den Schweden Soilwork auf eine ausgedehnte Europatour im. Dabei werden 25 Länder in ganz Europa ab dem 2. Februar beackert. Wilderun aus Massachusetts, USA, werden als Special Guest bei dieser Tour dabei sein.

Kataklysm bieten ihren Fans ab sofort ein VIP-Package Upgrade an, das folgendes beinhaltet:

• Meet & Greet with Kataklysm

• Exclusive Kataklysm „Unconquered“ Poster

• Vip „Outsider“ Collector Laminate

• Exclusive Kataklysm String Gym Bag

• Photo-Op with Kataklysm

• Private Signing Session

• *Does Not include a Concert Ticket

Kataklysm Frontmann Maurizio kommentiert :

„Since the pandemic prevented us from celebrating our 30th anniversary properly as a band, We decided to invite those rebels interested in a pre show drink celebration & meet and greet with Kataklysm to join us!! We rarely do these things, so let’s celebrate!“

European Tour 2023

03.02.2023 BE Vorselaar De Dreef

04.02.2023 DE Leipzig Hellraiser

05.02.2023 NL Hengelo Metropool

06.02.2023 FR Lille Le Splendid

07.02.2023 FR Strasbourg La Laiterie

08.02.2023 FR Paris La Machine de Moulin Rouge

09.02.2023 FR Bourg-en-Bresse La Tannerie

10.02.2023 FR Rennes Antipode

11.02.2023 FR Limoges CC John Lennon

12.02.2023 FR Bordeaux Rock School Barbey

14.02.2023 PT Porto Hard Club

15.02.2023 PT Lisbon LAV

16.02.2023 ES Sevilla Custom

17.02.2023 ES Madrid Changó

18.02.2023 ES Barcelona Salamandra

19.02.2023 FR Tarbes La Gespe

21.02.2023 CH Lausanne Les Docks

22.02.2023 CH Aarau KIFF

23.02.2023 IT Milan Legend Club

24.02.2023 SI Ljubljana Kino Siska

25.02.2023 HU Budapest Barba Negra

26.02.2023 CZ Prague Palak Akropolis

28.02.2023 DE Wiesbaden Schlachthof

01.03.2023 DE Berlin Columbia Theater

02.03.2023 DE Hamburg Gruenspan

03.03.2023 DE Bochum Matrix

04.03.2023 DE Munich Backstage Werk

30.03.2023 DK Roskilde Gimle

31.03.2023 SE Gothenburg Brewhouse

01.04.2023 NO OsloVulkan Arena

02.04.2023 SE Stockholm Slaktkyrkan

04.04.2023 FI Helsinki Tavastia

05.04.2023 FI Jyväskylä Lutakko

06.04.2023 FI Kuopio Sawohouse Underground

07.04.2023 FI Joensuu Kerubi

08.04.2023 FI LahtiMöysän Musaklubi

09.04.2023 EE Talllinn Helitehas

11.04.2023 LV Riga Melna Piektdiena

12.04.2023 LT Vilnius Vakaris

13.04.2023 PL Gdansk B90

14.04.2023 PL Warsaw Progresja

15.04.2023 PL Krakow Kamienna12

16.04.2023 SK Bratislava Majestic Music Club

18.04.2023 RO Cluj-Napoca Form Space

19.04.2023 RO Bucharest Arenele Romane

20.04.2023 BG Sofia Hristo Botev Hall

21.04.2023 RS Belgrade Dom Omladine

22.04.2023 HR Zagreb Boogaloo

23.04.2023 AT Vienna Simm City

25.04.2023 AT Wörgl VZ Komma

26.04.2023 DE Hannover Musikzentrum

27.04.2023 NL Drachten Poppodium Iduna

28.04.2023 DE StuttgartIm Wizemann

29.04.2023 DE Cologne Essigfabrk

30.04.2023 NL Amstelveen P60

Kataklysm Line-Up:

Maurizio Iacono – Vocals

JF Dagenais – Guitars

Stéphane Barbe – Bass

Oli Beaudoin – Drums

Kataklysm online:

www.kataklysm.ca

www.facebook.com/kataklysm