Dark Embrace: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „Never Seen The Sun“

Am 24. Februar erscheint über Massacre Records das brandneue Album der spanischen Metal Band Dark Embrace. Sowohl von Journalisten als auch von Fans über Jahre in diverse Schubladen gesteckt, handelt es sich hier nun mehr als nur einen Albumtitel – es beschreibt perfekt den Stil von Dark Embrace:

Dark Heavy Metal ist ein Metal-Manifest: Aggressiv und melodisch, triumphal und überzeugend und kommt mit einzigartigem Gesang, beeindruckenden Gitarren, heftigen Drums und großen Symphonien daher. Nach der noch vor den Feiertagen, ersten veröffentlichten Single zum Album Titeltrack, servieren uns Dark Embrace nun einen weiteren Vorgeschmack auf ihren kommenden Longplayer. Seht das brandneue Video zum Song Never Seen The Sun ab sofort hier:

„Der Song handelt von egoistischen Menschen. Diese Art von Menschen, die nie mit anderen zusammenarbeiten, aber trotzdem ihre Ziele erreichen. Die Lyrics werfen eine Menge Fragen darüber auf, wie sie bekommen konnten was sie wollten, wenn sie anderen nie geholfen haben. Warum hast du deine Ziele erreicht, wenn du noch nie die Sonne gesehen hast? Es stellt die Existenz von Karma in Frage.“, verrät die Band über ihre neue Single.

„Das Video haben wir an einem Strand in unserer Heimat Galicien bei Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h gedreht. Es war wirklich verrückt und gefährlich, aber repräsentiert perfekt die Kraft der Natur und die Frustration mit dem Karma.“

Dark Heavy Metal wurde von Mike Exeter im Gospel Oak Studio gemischt und gemastert, und erscheint am 24. Februar 2023 als CD Digipak und limitierte Vinyl LP über Massacre Records. Vorbestellungen sind HIER möglich!

Dark Heavy Metal Tracklist:

1. Dark Heavy Metal

2. Never Seen The Sun

3. Personal Hell

4. Endless Months

5. Metal Is Religion

6. Life And Legacy

7. This Is The Rain

8. Time Is Telling

9. Bitter End MMXXII

Dark Embrace live:

14.04.2023 DE Lichtenfels – Ragnarök Festival

30.06.2023 ES Viveiro – Resurrection Fest

29.07.2023 ES Torreperogil – Barcia Metal Fest

