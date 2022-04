Dark Embrace: veröffentlichen „The Call Of The Wolves (Re-Howled)“

Dark Embrace haben heute The Call Of The Wolves (Re-Howled) in digitaler Form veröffentlicht!

Es ist eine überarbeitete und verbesserte Version des The Call Of The Wolves Albums aus dem Jahr 2017, die noch kraftvoller und heller als das Original ist – nicht nur wegen der Neuaufnahmen, sondern auch dank des Mixings und Masterings von Piet Sielck.

Hier kann man sich das Album anhören » https://lnk.to/thecallofthewolvesrehowled

Außerdem supporten Dark Embrace vom 21.04.-01.05.2022 Ross The Boss live auf seiner Tour in Spanien.

Dark Embrace – The Call Of The Wild (Re-Howled)

1. Memories (Re-Howled)

2. Time Will Tell (Re-Howled)

3. The Call Of The Wolves (Re-Howled)

4. Proud Of You (Re-Howled)

5. Let The Blind To See (Re-Howled)

6. Dark Embrace (Re-Howled)

7. Love Is Not Lost (Re-Howled)

8. Angels From Hell (Re-Howled)

9. Metalhead Till I Die (Re-Howled)

Dark Embrace live:

21.04.2022 ES Barcelona – Sala Bóveda

22.04.2022 ES Pamplona – Sala Totem

23.04.2022 ES Valladolid – Porta Caeli

24.04.2022 ES Oviedo – Sir Laurens

26.04.2022 ES Vigo – Master Club

27.04.2022 PT Lisboa – RCA Club

28.04.2022 ES Sevilla – Sala X

29.04.2022 ES Almería – Sala EMMA

30.04.2022 ES Valencia – Paberse Club

01.05.2022 ES Madrid – Sala Caracol

04.06.2022 ES Alameda – Camorock Fest

09.07.2022 ES Vilagarcía de Arousa – Alén Metal Fest

https://www.darkembrace.net

https://www.facebook.com/DarkEmbraceOfficial