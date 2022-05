Soilwork: kündigen ihr neues Album „Övergivenheten“ an und veröffentlichen den Titeltrack als erste Single

Die schwedischen Melodic-Death-Metal-Veteranen Soilwork sind mit großen Neuigkeiten zurück! Nach ihrer EP-Veröffentlichung im Dezember 2021 ist es Zeit für das erste Studioalbum seit drei Jahren. Mit Stolz kündigen Soilwork ihr zwölftes und neuestes Meisterwerk Övergivenheten an, das am 19. August über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Musikalisch und lyrisch weiterentwickelt, veröffentlichen Soilwork ihr bisher komplexestes und aufwändigstes Album, das eine neue Phase ihrer Karriere markiert. Nicht nur wegen des enormen Aufwands und der Zeit, die sie investiert haben, sondern auch, weil die Ergebnisse auf dem Album die jahrelange Entwicklung und Erfahrung der Band widerspiegeln, die den Fans auf Övergivenheten zur Verfügung gestellt wird.

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://bfan.link/overgivenheten

Björn Strid von Soilwork kommentiert den neuen Longplayer:

„Der Titelsong dieses Albums könnte der Höhepunkt der musikalischen Reise dieser Band sein – er fasst alles zusammen, worum es uns jemals ging und das manchmal riskante musikalische Wagnis, das diese Band vor etwa 20 Jahren einging. Für mich ist dieser Song so nah am Herzen, wie es nur geht.“

Die Ankündigung von Övergivenheten kommt mit der ersten Single der Band, dem Titeltrack Övergivenheten, und liefert eine großartige Einführung in Soilworks erstes Studioalbum seit drei Jahren!

Streamt die neue Single Övergivenheten hier: https://bfan.link/overgivenheten

Övergivenheten wird in den folgenden Formaten veröffentlicht:

CD Jewelcase

CD Digipack + 24-seitiges Booklet

2LP Vinyl Gatefold + 20-seitiges Booklet Clear (Einzelhandel)

2LP Vinyl Gatefold + 20-seitiges Booklet Split Silver/Blue (Mailorder + Großhandel)

2LP Vinyl Gatefold + 20-seitiges Booklet Splatter Curaçao mit Weiß & Blau & Splatter Curaçao mit Schwarz & Gelb (Versandhandel)

2LP Vinyl Gatefold + 20-seitiges Booklet Ink Spot Yellow/Blue (Band)

Soilworks stetige Beständigkeit in der Kreativität, die sie seit Jahren abliefern und mit der sie auch ihre Fans begeistern, ist wohl die passendste Tugend, die die Band beschreibt. Gegründet Ende 1995, veröffentlichten Soilwork 1998 ihr Debütalbum Steelbath Suicide, das bereits eine gute Resonanz erhielt. Zwischen dem Debütalbum und Album Nummer fünf lagen gerade einmal fünf Jahre, was bedeutet, dass die Band bis 2005 bereits einiges an Material veröffentlicht hatte und spätestens seit dem Wechsel zu Nuclear Blast im Jahr 2001 den Durchbruch geschafft hatte. Nach einer dreijährigen Albumpause, auch bedingt durch Pandemie und schwierige Arbeitsbedingungen, stehen Soilwork nun mit ihrem zwölften Album Övergivenheten in den Startlöchern, das im August 2022 erscheinen soll.

Außerdem gab die Band bekannt, dass Rasmus Ehrborn seit Anfang des Jahres offiziell als neuer Bassist dabei ist. Damit ist das Soilwork Line-Up komplett und wieder bereit, die Bühnen der Welt zu erobern!

Soilwork sind:

Björn „Speed“ Strid – Gesang

David Andersson – Gitarren

Sven Karlsson – Tasteninstrumente

Sylvain Coudret – Gitarren

Bastian Thusgaard – Schlagzeug

Rasmus Ehrnborn – Bass

