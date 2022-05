Decapitated: veröffentlichen neue Single & Video „Just A Cigarette“

Die Veröffentlichung des lang ersehnten neuen Albums Cancer Culture rückt immer näher.

Über acht Studioalben hinweg haben sich Decapitated vom Jugendtraum von Teenagern aus einer mitteleuropäischen Kleinstadt zu einer der führenden Bands des Metal-Genres entwickelt. Mit jedem weiteren Album wurde der Sound der Band mit genreübergreifender Authentizität und Integrität weiter ausgebaut.

Freitag lieferte die Band mit der neuesten Single Just A Cigarette einen weiteren Vorgeschmack auf das, was Cancer Culture zu bieten hat.

Gitarrist und Songwriter Vogg kommentiert den Song wie folgt: „Just A Cigarette ist ein kraftvoller, epischer, melodischer Death Metal-Song über die Erwartungen an das menschliche Leben und den Tod. Es war der erste Song, den ich für Cancer Culture geschrieben habe und der das ganze Album geprägt hat. Um den Song noch mehr zu präsentieren und die Sinne der Hörer zu berühren, wollten wir ihn mit einem großartigen Kunstwerk ausstatten. Zu diesem Zweck haben wir uns mit dem polnischen Künstler Marcin Białas zusammengetan, der uns seine fantastischen Tiefdrucke zur Verfügung gestellt hat, die wir auch in unserem Video verwendet haben.“

Das offizielle Video zum neuen Banger wurde von Marcin Halerz in Krakau, Polen, gefilmt und gedreht.

Der Track ist ein technisches Death Metal-Meisterwerk, begleitet von einem reinen Metal-Video!

Hört euch den Song hier an: https://bfan.link/just-a-cigarette

Sichere dir Cancer Culture schon jetzt: https://bfan.link/DecapitatedAlbum

Die Band hat kürzlich eine Co-Headline-Tour mit ihren Label-Kollegen Despised Icon für diesen Herbst angekündigt.

Despised Icon / Decapitated

Special Guests:

Brand Of Sacrifice, Distant, Viscera

29.10.22 Germany Hannover @ Faust

30.10.22 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

31.10.22 Belgium Brussels @ Botanique

01.11.22 UK London @ The Electric Ballroom

02.11.22 UK Bristol @ SWX

03.11.22 UK Birmingham @ The Mill

04.11.22 UK Glasgow @ Garage

05.11.22 UK Manchester @ Damnation Fest (without BOS, Viscera)

06.11.22 France Paris @ La Machine du Moulin Rouge

07.11.22 France Lyon @ CCO

08.11.22 Switzerland Pratteln @ Z7

09.11.22 Germany Munich @ Backstage

10.11.22 Italy Milan @ Slaughter Club

11.11.22 Slovenia Ljubljana @ Orto Bar

12.11.22 Hungary Budapest @ Dürer Kert

13.11.22 Czech Rep Prague @ Meet Factory

14.11.22 Poland Warsaw @ Proxima

15.11.22 Germany Leipzig @ Felsenkeller

16.11.22 Germany Berlin @ SO36

17.11.22 Germany Hamburg @ Gruenspan

18.11.22 Netherlands Tilburg @ 013

19.11.22 Germany Bochum @ Matrix

Decapitated – Line-Up:

Waclaw „Vogg“ Kieltyka – Gitarren

Rafał „Rasta“ Piotrowski – Gesang

James Stewart – Schlagzeug

Paweł Pasek – Bass (live)

